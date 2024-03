Sonnenschein lockt viele Besucher zur Prozession

Wenn in Hohenstadt Patriziusfest - das Patrozinium der Wallfahrtskirche - ist, dann strömen die Menschen aus der ganzen Umgebung zusammen: So auch am Sonntag.

Beim Hochamt am Vormittag standen die Gläubigen dicht gedrängt in der neu renovierten Kirche. In diesem Jahr fiel der eigentliche Patriziustag (Namenstag des Heiligen Patrizius am 17. März) und das traditionsreiche Hohenstadter Fest wieder auf einen Sonntag. Der Wallfahrtsgottesdienst wurde von Bischof emeritus Friedhelm Hofmann in Konzelebration mit Pfarrer Jürgen Kreutzer und Pfarrer i. R. Franz Pitzal gefeiert. Die musikalische Gestaltung oblag dem Patrizius-Chor und dem Kirchenchor Herlikofen unter der Leitung von Sybille Balle.

Zahlreiche Reiterinnen und Reiter bei der Prozession

Am Nachmittag machten sich bei bestem Wetter zahlreiche Reiterinnen und Reiter auf den Ritt über die Hohenstadter Flure, um nach ihrer Rückkehr auf dem Marktplatz vom ehemaligen Würzburger Bischof Hofmann den Segen zu erhalten. Die Pferde waren von ihren Besitzern festlich herausgeputzt worden.

Ehrenamtliche Helfer haben viel zu tun

Begleitet wurde die Prozession von einer Kutsche, in der Bischof Hofmann und beiden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Oberes Kochertal, Jürgen Kreutzer und Johny Maniamkeril, sowie Pfarrer i. R. Franz Pitzal saßen. Vom Ortseingang bis zum Marktplatz führte der Musikverein Hohenstadt unter der Leitung von Christine Kraus die Prozession an. Nach der Segnung von Pferden und Reitern sangen die Gläubigen das Patriziuslied. Die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer hatten viel zu tun, um den Ansturm im Fruchtkasten mit angebautem Festzelt zu bewältigen und diese mit Mittagtisch und Vesper zu versorgen. Nikolaus Graf Adelmann führte fachkundig interessierte Besucher am Nachmittag durch die neu renovierte Wallfahrtskirche.