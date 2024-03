Ein 53-Jähriger Opel-Fahrer befuhr am Sonntag, gegen 11 Uhr, die L1075 in Richtung Bronnen. Innerhalb einer dortigen Linkskurve erlitt der Fahrer - nach derzeitigen Erkenntnissen - einen medizinischen Notfall und rollte in der Folge mit seinem PKW rückwärts eine Böschung hinab, wo das Fahrzeug schlussendlich an mehreren Bäumen zum Stehen kam.

Reanimation kommt zu spät

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 53-Jährige an der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass höchstwahrscheinlich der akute medizinische Notfall zum Unfall geführt hat und die medizinische Ursache letztendlich auch todesursächlich war. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.