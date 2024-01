Naturkindergarten bekommt eine zweite Gruppe

Der Abtsgmünder Naturkindergarten „HefteMännle“ bekommt eine zweite Gruppe. Mit einem Spatenstich wurde nun der Startschuss für die Bauarbeiten der neuen Schutzhütte gegeben. Diese soll bereits im Mai 2024 fertig gestellt sein.

Bereits vor Weihnachten wurde die Zuwegung geändert, ein Bauzaun und ein Baukran aufgestellt. Mit dem Spatenstich geht es nun mit dem Bau der zweiten Schutzhütte richtig los.

Seit der Gründung 2016 wurde immer wieder über eine Erweiterung des Naturkindergartens nachgedacht, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Abtsgmünd. Im Zuge des Kindergartenbedarfsplanes wurde im Frühjahr 2023 entschieden, diesen Ausbau nun tatsächlich vorzunehmen, denn es besteht weiterhin Bedarf an Betreuungsplätzen im Hauptort. Die bestehende Naturkindergartengruppe ist mit 20 Kindern immer voll belegt. Künftig können bis zu 40 Kinder im „HefteMännle“ betreut werden. Der so genannte Hopfengarten ist mit 12.500 Quadratmetern Grundstücksfläche unterhalb des Hornberges nach wie vor der ideale Standort für den Naturkindergarten.

Beim Standort der zweiten Schutzhütte war klar, dass dieser unweit der bestehenden Hütte sein sollte. Bei der Planung orientierte man sich an der bestehenden Hütte, wobei die Hanglage der neuen Hütte eine Herausforderung darstellt. Die Bauarbeiten wurden am 23. November 2023 im Gemeinderat vergeben. Die Planung und Bauleitung erfolgt durch das Architekturbüro ACT Tröster und Deucker, die Bauarbeiten werden vor allem durch die Firmen Herman Fuchs aus Ellwangen und Holzbau Kielwein aus Eschach, ausgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro.

Bürgermeister Armin Kiemel dankte vor allem der katholischen Kirchengemeinde und Pfarrer Jürgen Kreutzer, die das Grundstück an die Gemeinde verpachtet haben. Das Konzept des Naturkindergartens passe perfekt zum staatlichen Erholungsort Abtsgmünd. Die Gemeinde ist auch Mitglied im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Seit Jahren sei die Gemeinde intensiv dabei, die Kinderbetreuung weiter auszubauen, so der Schultes. Er wünschte allen beteiligten Firmen einen sicheren und reibungslosen Bauverlauf. Architekt Falk Deucker lud vor allem die Kinder des Naturkindergartens dazu ein, die Bauarbeiter mit ihren Fragen zu löchern und den Fortgang der Arbeiten ganz genau zu beobachten.

Die zweite Gruppe soll zum Mai 2024 starten. Zu diesem Zeitpunkt soll der dann zweigruppige Naturkindergarten eigenständig geführt werden. Bisher ist die Einrichtung als Außengruppe dem Kinderhaus Abtsgmünd angegliedert. Der Naturkindergarten bietet ein alternatives Angebot mit Erfahrungen im Naturraum und einen ganzheitlichen Bezug zur Natur. Für die Kleinsten spielt sich der Tagesablauf im Umfeld der Schutzhütte ab. Sukzessive erweitert sich dann der Radius und die nähere Umgebung Richtung Hornberg wird erkundet. Die Waldnutzung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Forstamt. Anmeldungen für die zweite Gruppe sind noch möglich.