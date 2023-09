Motorradfahrerin stürzt auf der B19

Am Samstag gegen 18 Uhr ist eine 25–jährige Kraftradfahrerin die Bundesstraße 19 von Untergröningen in Richtung Abtsgmünd kommend gestürzt und verletzt worden. In einer scharfen Linkskurve kam sie, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie verletzte sich leicht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.