Regelrecht in die Luft gesprengt worden ist eine mobile Toilette, die am Festplatz im Brühl aufgestellt war. Die Tatzeit dürfte am Montagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr liegen.

Toilette total zerstört, mutmaßlich durch illegales Feuerwerk

Mutmaßlich wurden mitunter nicht zugelassene Feuerwerkskörper in der Toilette zur Explosion gebracht, die hierdurch total zerstört wurde. Hinweise auf Personen, die sich im dortigen Bereich aufgehalten haben könnten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen, werden vom Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegengenommen.