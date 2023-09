Martha Papert feiert 100. Geburtstag

Am Samstag hatte Martha Papert besonderen Grund zur Freude: Die sehr rüstige Seniorin aus Abtsgmünd wurde stolze 100 Jahre alt. Selbstverständlich ließ es sich Bürgermeister Armin Kiemel nicht nehmen, ihr zu diesem Anlass persönlich zu gratulieren. Als Geschenk überreichte er ihr einen Blumenstrauß sowie die offiziellen Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Gemeinde Abtsgmünd.

Martha Papert wurde am 9. September 1923 in Oberseifersdorf bei Zittau in der Oberlausitz geboren. Nach dem Krieg zog sie 1948 zu ihrem Mann nach Röhlingen. Später baute sie gemeinsam mit ihrem Mann in Neunheim bei Ellwangen selbst ein Haus. „Mein Mann hatte zwei linke Hände, also war ich die rechte Hand“, erinnert sie sich zurecht mit Stolz. Besondere Freude habe ihr die Gartenarbeit bereitet.

Aus harten Schicksalsschlägen und Tiefs, etwa dem Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne, hat sich Martha Papert immer wieder herausgekämpft. Gerade über ihre Familie, ihre vier Enkel und zwei Urenkel spricht sie mit einem Leuchten in den Augen.

Am 16. März 2012 zog Martha Papert von Ellwangen nach Abtsgmünd, erst in das betreute Wohnen und im April vergangenen Jahres ins Pflegeheim im Hallgarten. Die Jubilarin feierte ihren Ehrentag zusammen mit ihrer Familie bei bester Gesundheit und wusste so einiges über sich und ihre Erfahrungen zu erzählen.

Doch die 100–Jährige befasst sich nicht nur mit der Vergangenheit, auch das heutige Zeitgeschehen interessiert sie und sie versucht durch aufmerksames Zeitungslesen und vielen Gesprächen auf dem neuesten Stand zu bleiben.