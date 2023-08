Stolz ist der Kreisjugendring (KJR) gewesen, dass Landessozialminister Manfred Lucha und einige Parlamentarier aus Bund und Land sowie den Kommunen vor Ort waren, um gemeinsam das 75–jährige Bestehen des ersten Abschnitts des Zeltlagers Zimmerbergmühle zu feiern. Neben dem Jubiläum sei man froh, nach Corona die Kapazitäten wieder voll ausnutzen zu können, betonte Lara von Alkier, die erste Vorsitzende des KJR Ostalb. So feire man auch, dass man mit 210 Kindern ins Jubiläumsjahr starten dürfe.

„34 ehrenamtliche Betreuer sind 17 Tage lang im Abschnitt eins für das Wohl der Kinder zuständig“, erklärte von Alkier. Insgesamt seien in diesem Jahr rund 450 Kinder beim Zeltlager mit dabei. Dass so viele Ehrenamtliche ihren Urlaub und ihre Freizeit für diesen Einsatz aufbringen, sei keine Selbstverständlichkeit. Die Zimmerbergmühle sei das Herzstück des Kreisjugendrings, das es zu erhalten gelte. Um sich zukunftsfähig aufzustellen, brauche es Förderprogramme, bei denen auf das Einbringen von Eigenmitteln verzichtet werde, forderte von Alkier weiter. In den 75 Jahren des Abschnitts eins habe es nur vier Lagerleitungen gegeben, das zeuge von der Qualität des Lagers.

Mit in der Runde war auch Bernhard Ritter, der 43 Jahre lang den Abschnitt eins des traditionsreichen Zeltlagers leitete. Noch heute hilft er beim Spülen in der Küche. Auch er feiere in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag, erklärt er dann später bei Kaffee und Kuchen.

„Fast jeder von uns hat eine Jugendfreizeitbiografie und das hat uns allen gutgetan“, betonte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Die Struktur der Kreisjungendringe sei enorm wichtig, weil sie die legitimierten Vertreter der verbandlichen Jugendarbeit seien. Mit einer Breite, die man sonst nicht abgebildet bekomme. Im Zeltlager lerne man, was Demokratie bedeute, und Lebenswirklichkeiten kennen.

Wie hervorragend die Stimmung im Zeltlager unter den Kindern ist, erlebten die Gäste bei einem Rundgang, der von den Lagerleitern Axel Miske und Manuel Lang geleitet wurde, begleitet von den Betreuern Johanna Trittenbach, Nicolai Narciss und Christian Engele und einigen Lagerkindern. „35 Betreuerinnen und Betreuer, die meist auch ehemalige Lagerkinder waren, bringen es zusammengerechnet auf über 250 Jahren Lagererfahrung“, rechnet Axel Miske vor.

Von schönen Erinnerungen an das Zeltlager kann auch die Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier (SPD) berichten. Damals sei sie Anfang 20 gewesen, als sie von 1983 bis 1985 in der Zimmerbergmühle die Kinder betreute. An die gesungenen Lieder am Lagerfeuer, denke sie noch heute gerne.

Dann gibt es noch einen kurzen Galopp durch die Geschichte der Zimmerbergmühle von Lagerleiter Manuel Lang. 1948 habe das erste Zeltlager an der Burkhardtsmühle mit rund 35 Jungen unter der Leitung von Kurt Früh auf Initiative der damaligen amerikanischen Besatzung stattgefunden, erinnert er. 1966 sei dann der Umzug des Zeltlagers an die Zimmerbergmühle erfolgt. Seitdem habe man ständig investiert und die Einrichtung verbessert, heute gebe es sogar ein Open–Air–Kino und der Dachbodenausbau des Haupthauses mit dem Balkon werde nicht nur an verregneten Tagen gerne genutzt.

Beim gemeinsamen Gang über die Lagerwiese warfen die Besucher an diesem Tag auch einen Blick auf die Sportwiese, den Lagerkreis und die insgesamt 25 Kinderzelte, neun Betreuerzelte und das Spielezelt. Für so viel Engagement gab es auch lobende Worte von Landrat Joachim Bläse. Ein genialer Kreisjugendring werde in einem Zeltlager eben immer auch dementsprechend genial Verantwortung übernehmen, meinte er. Im Anschluss trug sich Sozialminister Manfred Lucha vor Ort ins Goldene Buch des Ostalbkreises ein.