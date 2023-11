„Lernen fürs Leben“ ist hier keine leere Phrase

„Unser großer Vorteil ist die Praxisnähe!“ Diese Maxime nennt Hubert Fuchs, seit 2019 Ausbildungsleiter beim Achsenhersteller Kessler + Co in Abtsgmünd, ganz am Anfang. Da hat er sicher recht, aber das, was die Ausbildung bei Kessler + Co auszeichnet, das ist sicher mehr ‐ ein ganzheitlicher Ansatz: Handwerks- und Persönlichkeitsschulung, eine handwerkliche Ausbildung nicht neben, sondern mit der digitalen Welt. „Das Wissen, das wir vermitteln, ist auf jeden Fall zukunftsfähig“, schiebt Fuchs nach, „muss es sein.“

Der Kampf um Auszubildende wird schwieriger, vor allem im handwerklichen Bereich. Sinkende Schülerzahlen, viele Schulabgänger entscheiden sich nur zögerlich für eine Ausbildung oder gleich ganz für ein Studium. Sinkt das Interesse an einer dualen Ausbildung? Fuchs kann das in gewissem Umfang bestätigen. „Viele wissen nicht, welchen Weg sie einschlagen sollen, da halten manche weiterführende Schulen für den einfacheren und bequemeren Weg“, sagt er.

Aber wie so oft, trügt der erste Eindruck. Klar verzeichnet auch Kessler + Co einen Rückgang an Bewerberinnen und Bewerbern, aber Fuchs sagt auch: „Wir sind attraktiv.“ Das kommt nicht von ungefähr, Kessler + Co tut was dafür. Zum Beispiel bei den Jüngsten. „Wir pflegen Kooperationen mit 19 Kindergärten und Bildungspartnerschaften mit zehn Schulen. Bei regelmäßigen Besuchen in unserer Lehrwerkstatt, tauchen die Kinder dann in die spannende Welt von Eisen und Stahl ein“, erklärt der Ausbildungsleiter. Hinzu kommen Praktika, das Berufsmobil der Metall- und Elektroindustrie und die Zusammenarbeit mit dem Aalener Experimente-Museum explorhino. Dazu gehört auch „AbiPLUS“, eine Kooperation von Kessler + Co mit dem Abts-gmünder Sankt-Jakobus-Gymnasium, die es seit 2015 gibt. Ab der achten Klasse können Gymnasiastinnen und Gymnasiasten parallel zur Schule eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bzw. zur Zerspanungsmechanikerin absolvieren. Ein Jahr vor dem Abitur endet AbiPLUS mit einer, so Fuchs, „regulären Prüfung bei der IHK“.

Das erfordert Engagement von den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ‐ schulfreie Mittwochnachmittage, ausgesuchte Freitage und Samstage und 50 Prozent der Ferien –, aber es hat auch einen Mehrwert ‐ daher der Name AbiPLUS. Im Moment nutzen 31 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen Weg, überwiegend Jungs, die Zahl der Mädchen steigt jedoch ‐ das gilt auch für die „normale“ Ausbildung bei Kessler + Co. „Wer die vier Jahre AbiPLUS hinter sich hat“, so die Erfahrungen von Hubert Fuchs, „ist deutlich reifer und belastbarer als seine Mitschüler. Die Teilnehmer wissen sich zu organisieren, sie wissen, was auf sie zukommt und was sie wollen.“ Zweifelsohne eine wertvolle Erfahrung. Egal, ob für ein Studium oder eine Lehre. Sogar sein Sohn habe diesen Weg gewählt, erzählt Fuchs, im Maschinenbaustudium habe er so manchen Dozenten mit seinem Wissen überraschen können. „Die Praxisnähe ist einfach da. Handwerkliches Grundwissen nimmt man mit durch das ganze Leben“, so Fuchs.

Kurzum: „Wir wollen den Nachwuchs von klein auf an das Thema Ausbildung und an Metallberufe heranführen“, fasst Fuchs zusammen, „das ist ein Aufwand, man muss immer dranbleiben, aber es ist auch eine Win-Win-Situation.“ Und damit meint er: „Verantwortung zu übernehmen, bei Schulbesuchen und auf Messen als Ausbildungsbotschafter zu fungieren und andere junge Menschen für den eigenen Beruf zu begeistern, das stärkt die Persönlichkeit unserer Lehrlinge. Denn das ist uns ganz wichtig. Wir wollen Grundlegendes vermitteln: Praxisnähe, Geschick, Charakterstärke.“ Persönlichkeitsentwicklung, das ist ein wichtiger Bestandteil des Ausbildungskonzepts bei Kessler + Co.

Apropos Praxisnähe. Hubert Fuchs lässt seinen Blick durch die riesige, umtriebige, Lehrwerkstatt schweifen: „Bei uns ist die Lehrwerkstatt mitten im Betrieb, wir sind die Vorrichtungswerkstatt für die Produktion.“ Soll heißen: Hier kommt nichts weg, die Auszubildenden arbeiten nicht für die Tonne, sondern für die Produktion: „Was wir fertigen, wird gebraucht.“

Und noch ein Aspekt, der dem Ausbildungsleiter wichtig ist: Eine zeitgemäße Ausbildung. „Wir bilden nicht neben der digitalen Welt aus, sondern mit. Jeder neue Auszubildende bekommt ein Tablet“, erklärt Hubert Fuchs. Schließlich ist die Zukunft bei Kessler + Co ‐ Stichwort Robotertechnik, 3-D-Druck ‐ schon angekommen. Und die Ausbildungsqualität bringt stolze Erfolge: „2021 hatten wir den landesbesten Industriemechaniker, 2022 den landesbesten Zerspanungsmechaniker“, fügt Ausbildungsleiter Hubert Fuchs noch an. Die Zukunft kann kommen.

Kessler + Co in Kürze

Folgende Lernberufe bietet Kessler & Co an: Industriemechaniker/-in, Zerspanungsmechaniker/-in, Konstruktionsmechaniker/-in, Mechatroniker/-in, Technische/r Produktdesigner/-in und Industriekaufleute sowie Duale Studienangebote in den BWL, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen.

Pro Jahrgang bildet der Betrieb 30 bis 35 junge Menschen aus. Momentan kümmern sich insgesamt zwölf Ausbilder um gut 150 Auszubildende ‐ inklusive „AbiPLUS“.

Ausbildungsleiter Hubert Fuchs selbst, er wohnt in Neuler-Bronnen, ist ein Eigengewächs von Kessler & Co, begann 1985 seine Ausbildung zum Mechaniker (heute: vergleichbar Industriemechaniker), ließ dann eine Meisterschule zum „Maschinenbaumechanikermeister“ folgen. Seit 2019 ist er Ausbildungsleiter bei Kessler & Co.

Kessler + Co wurde 1950 von Frau Auguste Kessler, der Inhaberin der Alfing Kessler Werke, in Wasseralfingen gegründet. Mit etwa 30 Beschäftigten begann man schon 1952 mit der Konstruktion und Fertigung von Triebachsen für landwirtschaftliche Anhänger. Später verlagerte sich immer mehr auf die Entwicklung und Produktion von Antriebskomponenten für Baumaschinen und Sonderfahrzeuge.

Das nun eigenständige Familienunternehmen siedelte 1967 nach Abtsgmünd um. Heute werden auf einer Fertigungsfläche von 130.000 Quadratmetern schwere Planetenachsen, Verteilergetriebe und Radantriebe gefertigt.

Weitere Informationen: www.kessler-axles.com