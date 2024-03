IHK Ostwürttemberg würdigt Grimmingers Lebensleistung

Bei ihrer Sitzung beim Abtsgmünder Achsenhersteller Kessler & Co. haben die IHK-Vollversammlung und die IHK Ostwürttemberg die Lebensleistung von Gerhard Grimminger, Geschäftsführender Gesellschafter des Abtsgmünder Unternehmens, gewürdigt. Als Investor des Digital Innovation Space (DIS) stellte Grimminger dieses Vorhaben erstmals der Fachöffentlichkeit im Rahmen der IHK-Vollversammlung vor.

Kessler & Co. zählt zu den wichtigsten Familienunternehmen in der Region. Unter der Ägide von Gerhard Grimminger und seines Bruders Manfred wurde Kessler & Co. zum wichtigsten Arbeitgeber in Abtsgmünd ausgebaut. Gerhard Grimminger hatte 1967 gemeinsam mit seinem Bruder die Firmenleitung übernommen. An der Hochschule Aalen wirkt Grimminger als Ehrensenator und Mitglied des Hochschulrats.

Gerhard Grimminger war von Januar 2013 bis Ende 2016 Mitglied der IHK-Vollversammlung. Neben der Aalener Hochschule ist Gerhard Grimminger auch der Region in besonderer Weise verbunden. Aalens damalige OB Thilo Rentschler verlieh im Dezember 2018 die Große Ehrenplakette der Stadt Aalen an beide Unternehmer. Beide sind auch Ehrenbürger von Abtsgmünd und 2012 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Mit Hilfe der Dr.-Albert Grimminger-Schulstiftung und der „Stiftung Kessler & Co. für Bildung und Kultur“ wurde explorhino als Werkstatt junger Forscher gegründet. IHK-Präsident Markus Maier: „Solide, schwäbische und vor allem gelebte Bescheidenheit sind Charaktereigenschaften, die Gerhard Grimminger auszeichnen. Die Familie Grimminger ist ein herausragendes Beispiel dafür, Vermögen mit Verantwortung und nachhaltiger Impulswirkung in die Gesellschaft einzubringen.“

Gerhard Grimminger ist auch Investor des Digital Innovation Space (DIS), stellte das auf dem Campus der Hochschule Aalen befindliche Gebäude vor. Es wird ein überregionaler Leuchtturm für Themen wie Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen, Big Data und Datensicherheit entstehen. Die Forschungsstätte soll ab 2025 als Treffpunkt für den Austausch über diese Zukunftsthemen fungieren. Das DIS wird sowohl von der Hochschule als auch von Unternehmen genutzt werden.

Im Vorfeld der Sitzung nahmen einige Vollversammlungsmitglieder die Möglichkeit wahr, sich bei einem Rundgang durch die Produktionsgebäude der Firma Kessler & Co. einen Überblick über die Leistungsfähigkeit des führenden Achsherstellers zu verschaffen.

IHK-Präsident Markus Maier würdigte Gerhard Grimminger: „Sie sind eine Persönlichkeit mit Weitsicht, Engagement, Selbstdisziplin und einer fast übermenschlichen Energie - dazu geradlinig und aufrichtig.“ Derzeit bildet das Familienunternehmen 120 Auszubildende aus.