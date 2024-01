Getränke Meyer spendet 1000 Euro an Sozialstation Abtsgmünd

Die Weihnachtsspende von Getränke Meyer in Essingen geht dieses Jahr unter anderem an den ehrenamtlichen Hospizdienst der Sozialstation Abtsgmünd.

Die Kunden der sechs Filialen des Getränkefachhandels in Abtsgmünd, Alfdorf, Durlangen, Essingen, Heubach und Waldstetten konnten sich vor Weihnachten bei ihrem Einkauf statt eines Geschenks auch für eine Spende entscheiden. Für jeden Kunden, der den guten Zweck wählte, spendet die Familie Meyer fünf Euro an zwei Projekte. Caroline Meyer (Mitte) überreichte nun einen 1000-Euro-Scheck an Sabine Saglam, stellvertretende Pflegedienstleiterin (rechts), und Jenny Berth von der Verwaltung der Sozialstation Abtsgmünd. Geschäftsführer Steffen Körber freute sich sehr über die Spende. Diese würde dazu beitragen, dass die zeitintensive Betreuung für Schwerstkranke durch die speziell ausgebildeten Hospizhelfer weiter aufrechterhalten werden kann. Das Angebot der Sterbebegleitung ist für die Patienten und deren Familien komplett kostenfrei.