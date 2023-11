Flott unterwegs: Lars Stütz ist alles andere als schreckhaft

Irgendwie scheint ihm da jemand etwas in die Wiege gelegt zu haben. Schon früh war Lars Stütz, 22 Jahre alt und aus Abtsmünd-Pommertsweiler, vom Rallyesport infiziert. Von Kindesbeinen an hat er seinen Vater Ralf bei Rennen begleitet, war ab 2016 dessen Co-Pilot. Gerne bezeichnet er seinen Vater als seinen „größten Unterstützer“. Und jetzt fährt er selbst. Und das mit Erfolg. Vater Ralf ließ ihn testhalber auch mal ans Steuer seines Mitsubishi EVO 8. „Mein Vater hat mich peu à peu an den Rallyesport herangeführt“, sagt Lars Stütz nicht ohne Stolz.

Seit zwei Jahren fährt er den eigenen Wagen

Seit zwei Jahren fährt er nun den eigenen Wagen. Schon 2022 fuhr er den Titel bei den süddeutschen Rallyemeisterschaften im Juniorenbereich, also bei den Fahrern bis 25, ein. Und er will noch mehr. Im kommenden Jahr will er bei der deutschen Rallyemeisterschaft teilnehmen, quasi der „Bundesliga im Rallyesport“, wie er lachend anfügt. Man kommt rum als Rallyefahrer. Die Juniorenrunde der süddeutsche Meisterschaften ist eine Serie aus zehn Rennen, vom Saarland über Hessen bis runter nach Niederbayern. „Auch die Ostalbrallye hier in Abtsgmünd war Bestandteil der Serie“, blickt er zurück, „aber da sind wir nach einem technischen Defekt ausgeschieden.“ Wir, das sind Lars Stütz, seine Feundin und Co-Pilotin Theresa Feil und der BMW E36 M3, eigentlich ein sehr zuverlässiger Wagen. Den hat er 2021 fertig gekauft. „Er war zwar nicht in Topzustand, aber ein perfektes Einstiegsauto“, bilanziert der Fahrzeugbesitzer, „ich konnte alles so lassen, wie es der Vorbesitzer aufgebaut hat.“ Denn, so fügt er an, „Rallyesport kostet Geld. Da muss man sich die Ressourcen schon gut einteilen.“ In den letzten Rennen konnte er sogar Klassensiege einfahren. „Da sind wir in den Flow gekommen und haben gesehen, das Potenzial da ist.“

Man sollte nicht schreckhaft sein

Was braucht’s denn zu einem guten Rallyefahrer? Punkt eins: „Die Fitness muss passen“, sagt Stütz. Punkt zwei: Man sollte in der Lage sein, vor dem Start komplett abzuschalten, sich fokussieren, sich konzentrieren. Das Wissen über das eigene Fahrzeug ist wichtig, was kann es? Was können die Reifen? Überhaupt, technisches Verständnis sollte man schon haben. Und ja, „schreckhaft sollte man nicht sein“, ergänzt Lars Stütz die Liste. Weitere Voraussetzungen: Mentoren und Sponsoren. „Der Öhringer Fritz Köhler, der jetzt in Pommertsweiler wohnt, und Kai Otterbach aus Obersontheim haben mir viel geholfen“, erzählt Stütz. Beide sind erfahrene und erfolgreiche Rallyepiloten. Köhler halten bei technischen Fragen, Otterbach beim Fahrstil. „Spur, Sturz, Reifen, das alles muss schon harmonieren. Und man braucht Mut, um die optimale Linie zu halten ‐ vor allem auf engen Feldwegen“, erklärt der 22-Jährige wie ein alter Hase.

Lars Stütz erklärt, was ein „Reece“ ist

Ein Rennen läuft dann folgendermaßen ab: Anreise am Vortag, technische und Dokumentenabnahme. Am folgenden Tag geht’s auf die Strecke, ein Aufschrieb wird erstellt, „Reece“ nennt das der Fachmann. „Das darf man sich vorstellen wie ein Notizbuch, dass der Co-Pilot oder ‐ wie in meinem Fall ‐ die Co-Pilotin während des Rennes im Blick hat: Wie viele Meter bis zur nächsten Kurve? Art der Kurve, Bodenbeschaffenheit. Das sind alles für den Fahrer wichtige Informationen während des Rennens. Der Co-Pilot ist so wichitg wie der Pilot“, erklärt Lars Stütz, der allerdings ausbildungsbedingt in der aktuellen Saison auf seine angestammte Co-Pilotin an seiner Seite verzichten muss.

Eigentlich hatte Lars Stütz für 2023 mehre Starts eingeplant. Dafür hat er im Frühjahr sogar einen neuen BMW E36 aufgebaut ‐ übrigens alles in der heimischen Werkstatt in Pommertsweiler –, „leistungsstärker, sicherer und vor allem rostfrei“, sagt er schmunzelnd, „vor allem, um sportlich mit der süddeutschen Spitze mithalten zu können“. Der Plan ging auf: Vier Rennen ist er mit dem neuen Wagen schon gefahren, alle ohne Defekt. Beim Rallyesprint in Untergröningen fuhr er sogar Gesamtbestzeit und wurde Zweiter hinter einem DM-Fahrer.

Der 22-Jährige ist auf Sponsoren angewiesen

Nicht nur deshalb hofft er auf mehr. Als Sportler hat Lars Stütz ehrgeizige Ziele. Über den Winter erhält der neue Wagen den letzten Feinschliff, denn 2024 will er die komplette Saison der deutschen Meisterschaft mitfahren ‐ Rennen, von der Nordsee bis nach Niederbayern. Klingt kostenintensiv: „Ja, da bin ich auf Sponsoren angewiesen.“ Eine Rallye-4-Wagen kostet etwa 80.000 Euro, ein Wagen für die Klasse Rallye 2 kommt schon mal auf 200.000 Euro. Trotzdem träumt er natürlich im großen Stil. Traumauto? „Ein Rallye-2-Wagen! Das Maß der Dinge im Rallyesport ‐ die besten Autos in der deutschen Rallyeszene.“

Apropos deutsche Rallyeszene. In der ragt sicher Uwe Nittel, ehemaliger Vize-Weltmeister der damaligen Gruppe N Ende der 1990er-Jahre, heraus. Der Adelmannfeldener dominierte lange den Rallyesport. „Der ist natürlich auch so ein Vorbild von mir, vor allem seine spektakuläre Fahrweise. So würde ich auch gern fahren, sagt Lars Stütz ganz am Ende des Gesprächs.