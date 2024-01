Fachleute bieten Einblick in ein interessantes Berufsfeld

Sechs Fachleute umliegender SHK-Betriebe (Sanitär, Heizung, Klima) haben im Rahmen der Berufsorientierung die Friedrich-von-Keller-Schule (FvKS) besucht, um den 36 Schülerinnen und Schülern der Technikgruppen der Realschul-Klassen 9 ihr Handwerk und den Beruf des Anlagemechanikers vorzustellen.

Nach einer Einführungspräsentation fand in der Technikwerkstatt der Schule die gemeinsame Fertigstellung des TECE-Stuhl-Projekts statt, an dem die Schülerschaft mit großer Begeisterung teilnahm. Die Jugendlichen setzten mittels Verbinder ein Hockergestell zusammen. In Kooperation mit dem langjährigen Bildungspartner Kessler & Co erhielt die Schülerschaft die Gelegenheit, praktische Erfahrungen im Betrieb zu sammeln. In einem zweitägigen Praktikum im Betrieb stellten die Jugendlichen die Profile und Füße für den Hocker selbstständig her.

Von den Fachleuten erhielten die Jugendlichen die Möglichkeit, berufsspezifische Fragen zum Handwerk, persönlichem Werdegang der Fachleute sowie zu möglichen Praktika und beruflichen Voraussetzungen zu stellen. Dabei kümmerte sich Michael Horlacher (Hohenstadt) um die Materialien, die Firma Kogel (Abtsgmünd) war mit der Präsentation betraut, die Firma Schirle (Waiblingen) mit Sohn Luca (drittes Lehrjahr) war beim Bau der TECE-Stühle aktiv und die Firma Hümer (Fachsenfeld) betreute mit Hans Hermann die Werkstatt. Schulleiterin Nicole Rathgeb tauschte sich mit den SHK-Meistern aus.

Die Techniklehrer Tom Cox, Michael Hoskins und H. Jockel standen den Schülerinnen und Schülern unterstützend zur Seite. Am Ende des Projektes bilanzierten die Techniklehrer im Hinblick auf die Berufswahl zufrieden: „Ein tolles und gelungenes Projekt, das von allen Seiten unterstützt wird!“

Mit dieser Aktion wurde die Kooperation der Innung SHK mit der FvKS Abtsgmünd gefestigt. „Wir sind noch intensiver denn je auf der Suche nach neuen Auszubildenden, denn Fachkräfte im Handwerk sind gefragt“, sagte Jens Kogel als Lehrlingswart „Werkstatt Zukunft“ der Innung. Das erklärte Ziel, aller Beteiligten nämlich junge Menschen für einen handwerklichen Beruf zu begeistern, wurde der Schülerresonanzen nach zu urteilen definitiv erreicht.

Innung SHK