Großer Andrang hat in der Bibliothek Abtsgmünd zur Präsentation des Buchs „Anja das bunte Alpaka“ von Ramona Lohner geherrscht. Vor allem ehemalige Klassenkameraden, Freunde und Interessierte hatten sich versammelt, um diese besondere Buchvorstellung zu erleben. Denn die Autorin Ramona Lohner konnte selbst ihre Berühmtheit nicht mehr miterleben. Sie starb 2021 mit nur neun Jahren.

Mutter verwirklicht den Traum ihrer Tochter

Mit großem Engagement hat sich ihre Mutter um die Veröffentlichung des Buchs bemüht. Lustige und rührende Geschichten daraus wurden bei der Präsentation von Ramonas jüngerer Schwester Marlene sehr gut in Szene gesetzt und gekonnt vorgetragen.

So kommt in manchen Passagen eine kleine Philosophin zum Vorschein: „Das habe ich nur geträumt, oder? Es fühlt sich so echt an. Ach es ist manchmal so, dass Träume sich anfühlen wie echt. Alles unecht. Stimmt. Aber ich bin mir nicht sicher. Soll ich denken, dass es unecht ist oder echt?“

Buch zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der Besucher

Geschmunzelt und gelacht wurde über die Geschichte des verliebten Franz, der nervt. Die Begeisterung des Publikums war groß, der warmherzige Humor der kleinen Ramona rührte Jung und Alt. Viele der kleinen und großen Zuhörer haben sich ein Buch gekauft. Der Erlös des Buchs wird gespendet ‐ auch damit hat Ramona posthum etwas sehr Positives geschaffen.