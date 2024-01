Die Schützen des SV Laubach steigen in die Verbandsliga auf

Der SV Laubach hat eine erfolgreiche Saison hinter sich. Als Aufsteiger aus der Regionsoberliga konnten sich die Laubacher Schützen in der Landesliga gut behaupten und wurden hinter dem SV Hirschlanden Vizemeister in der Landesliga Luftgewehr. Damit steigt der SV Laubach in die Verbandsliga auf. Am letzten Wettkampftag gab es für die Laubacher Schützen einen Sieg und eine Niederlage.

Zunächst traf Laubach auf den SV Edelfingen und erzielte dabei sehr starke Ergebnisse. Judith Winter und Philip Hammer kamen beide auf 390 Ringe und gewannen damit gegen Sina Spitznagel (384 Ringe) und Mareike Freund (376 Ringe).

Spannendes Duell

Etwas spannender war es im Duell zwischen Vera Waidmann und Jana Spitznagel. Auch hier gab es am Ende einen Punkt für Laubach: Vera gewann mit 384:380 Ringen. Markus Hoppe erzielte mit 380 Ringen ein starkes Ergebnis und holte seinen Punkt gegen Jonas Müller (359 Ringe). Nur Christof Harsch musste sich knapp mit 366:368 Ringen gegen Jonas Wisbeck geschlagen geben. Laubach gewann mit 4:1.

Der Spitzenreiter gewinnt

Zuvor hatte der Tabellenführer, der SV Hirschlanden, in einem sehr engen Match gegen die SGi Aichelberg mit 3:2 gewonnen. Die Entscheidung fiel hier erst im Stechen. Hirschlanden musste am letzten Wettkampftag auf einige Stammschützen verzichten. Dadurch waren die Ergebnisse auf manchen Positionen etwas niedriger als in den Wettkämpfen zuvor. Im zweiten Wettkampf gegen den SV Laubach konnte sich Hirschlanden dann aber steigern und es wurde vor allem in den beiden Spitzenduellen sehr knapp. Laubach verlor beide Paarungen: Judith Winter musste sich gegen Fabian Panchyrz mit 382:384 Ringen geschlagen geben. Philip Hammer erzielte mit 389 Ringen erneut ein sehr starkes Ergebnis. Dies reichte aber nicht zum Punktgewinn gegen Regina Panchyrz (391 Ringe).

Niederlage zum Abschluss

Auch Markus Hoppe und Christof Harsch mussten ihre Punkt abgeben: Markus Hoppe verlor mit 370:377 Ringen gegen Bastian Schifano und Christof Harsch mit 349:365 Ringen gegen Ursula Seegers. Nur Vera Waidmann konnte ihr Duell für Laubach gewinnen. Mit 383:373 Ringen holte sie ihren Punkt gegen Ralph Ballhorn. Am Ende verlor der SV Laubach gegen den SV Hirschlanden somit mit 1:4. Dies reichte aber, um sich den Vizemeistertitel vor dem SV Gruibingen zu sichern.

Der SV Brainkofen konnte sich im letzten Wettkampf gegen den TSV Gronau durchsetzen und damit den Abstieg in die Regionsoberliga zunächst verhindern. Brainkofen muss nun aber die Relegationswettkämpfe zur 2. Bundesliga abwarten. Sollte kein Vertreter des Württembergischen Schützenverbandes in die 2. Bundesliga aufsteigen, müsste Brainkofen wahrscheinlich doch absteigen.