Vor Kurzem sind in Bad Cannstatt die Württembergischen Masters-Meisterschaften im Schwimmen ausgetragen worden. Bei dem in Altersklassen gewerteten Wettkampf gingen Teilnehmer aus 36 Vereinen an den Start. Die drei Schwimmer der TSG Abtsgmünd konnten insgesamt drei Podestplätze erreichen. Christian Hoyer wurde Württembergischer Meister über 100 Meter Rücken.

Kruger schwimmt auf den fünften Rang

Stefanie Kruger (Altersklasse 25) ging über 50 Meter Freistil, 100 Meter Rücken sowie 50 Meter Schmetterling an den Start. Über 50 Meter Schmetterling sicherte sie sich den fünften Platz. Über 100 Meter Rücken schwamm sie in 1:19,66 Minuten eine starke Zeit und wurde Württembergische Vizemeisterin. Christian Hoyer (AK 25) konnte sich über beide Starts eine Medaille sichern. Über 100 Meter Rücken ließ er der Konkurrenz keine Chance und wurde in seiner Altersklasse Württembergischer Meister. Über 50 Meter Freistil sicherte er sich die Silbermedaille und somit den Vizemeister-Titel. Anika Braun (AK 25) ging ebenfalls über 50 Meter Freistil und 100 Meter Rücken an den Start. Über 100 Meter Rücken schwamm sicherte sich den vierten Platz.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Stefanie Kruger (AK 25): 50 Meter Freistil, 0:31,53 Minuten, 7. Platz; 100 Meter Rücken, 1:19,66 Minuten, 2. Platz; 50 Meter Schmetterling, 0:37,62 Minuten, 5. Platz. Anika Braun (AK 25): 50 Meter Freistil, 0:33,06 Minuten, 9. Platz; 100 Meter Rücken, 1:22,43 Minuten, 4. Platz. Christian Hoyer (AK 25): 50 Meter Freistil, 0:27,57 Minuten, 2. Platz; 100 Meter Rücken, 1:06,87 Minuten, 1. Platz.