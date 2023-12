Besinnliches Konzert in der Michaelskirche

Der Gospelchor „Good Vibrations“ und der Kinderchor haben die Abtsgmünder Michaelskirche mit weihnachtlichen Klängen im Rahmen eines Benefizkonzertes erfüllt. Der Erlös geht an die Projekte von Pater Johny in Indien, das Waisenhaus von Isabel Dietrich in Ecuador und an die Peruhilfe der Kolpingfamilie Abtsgmünd. Peter Remmler zeigte in einem kurzen Vortrag, wofür die Spendengelder verwendet werden.

Bereits beim Einzug der Sängerinnen und Sänger des Gospelchors und des Kinderchors der Musikschule Häußer, beide unter der Leitung von Katrin Häußer, mit dem Lied „Ehre sei Gott“ erlebten die zahlreichen Besucher ein gekonntes Zusammenspiel der beiden Chöre.

Auch bei „Geht ruft es von den Bergen / Go Tell It On The Mountains“ harmonierten der Kinderchor und die Solistin Isabella Ziegler perfekt. Ganz besonders in Erinnerung bleiben wird das Lied „Lichterketten“, bei dem die Kinder hell erleuchtete Lichterketten um den Hals trugen, was die Bedeutung des Textes beeindruckend hervorhob.

Beeindruckend ergänzte Ida Maisch auf der Querflöte die feierliche Stimmung und sorgte mit ihren Zwischenspielen bei mehreren Stücken für einfühlsame Momente.

Im Programm wechselten sich schwungvolle Lieder wie „Listen To The Angels Sing“ mit sanften Tönen bei „Here I am, Lord“ ab. Gekonnt harmonierten die einzelnen Stimmlagen bei „The Angel Gabriel“, einem baskischen Weihnachtslied und bezauberten die Besucher mit der stimmgewaltigen Intonation. Mit dabei war natürlich auch John Lennons „Happy X-Mas“, das er zusammen mit seiner Frau Yoko Ono im Umfeld des Vietnamkrieges verfasst hatte und das sich mittlerweile zu einem modernen Weihnachtslied entwickelt hat. Nachdenklich war auch „Save the Children“, eindringlich von Silva Focke gesungen. Es ist zwar kein Weihnachtslied im eigentlichen Sinne, aber überaus passend zu den Kinderhilfsprojekten, für die die Spenden verwendet werden.

Traditionelle Weihnachtslieder wie „O du fröhliche“, „Stille Nacht“ und „Leise rieselt der Schnee“ durften natürlich nicht fehlen, damit die Besucher freudig mitsingen konnten. Nach den Zugaben verabschiedeten sich die Sängerinnen und Sänger mit dem „Santo, santo“ und einem wundervollen Solo von Anette Vetter.