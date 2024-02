Weil er die Pedale verwechselt hatte, ist ein 81-Jähriger am Mittwochmorgen in Abtsgmünd gegen eine Mauer gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr er mit seinem Daimler-Benz gegen 8.15 Uhr in der Hauptstraße am Rathausplatz zunächst gegen die Mauer, überfuhr sie dann und kam an einem Metallpfosten zum Stehen.

Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Schaden an der Mauer und am Pfosten beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.