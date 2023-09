80–Jähriger zückt im Streit Pistole

Während eines Streitgespräches am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr in Abtsgmünd zwischen zwei 65 und 80 Jahre alten Männern in der Limpurger Straße zückte der 80-Jährige wohl eine Druckluftpistole und zeigte diese seinem Kontrahenten.

(Foto: David Inderlied/dpa )