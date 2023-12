3,5 Millionen Euro für den „hellgrauen“ Breitbandausbau

Die Gemeinde erhält weitere Fördergelder vom Land für den Ausbau der Breitbandversorgung. Digitalisierungsminister Thomas Strobl überreichte Bürgermeister Armin Kiemel im Stuttgarter Innenministerium den Bewilligungsbescheid.

Die Fördersumme beträgt knapp über 3,5 Millionen Euro. Damit sollen 1354 Anschlüsse gefördert werden. Auch 81 Gewerbeanschlüsse sollen entstehen sowie drei öffentliche Gebäude ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Im März erhielt die Gemeinde bereits einen Zuschuss in Höhe von 4,4 Millioenen Euro vom Bund bewilligt.

Insgesamt übergab Strobl 18 Zuwendungsbescheide für 14 Zuwendungsempfänger aus elf Landkreisen in Höhe von exakt 37.499.684,80 Euro. Mit diesen Mitteln sollen 11.000 Teilnehmeranschlüsse entstehen. Die Projekte, so Strobel weiter, die aktuell gefördert werden, zeigen die ganze Vielfalt an Konzepten, Planungen und Durchführungen. Manche Ausbauvorhaben erstrecken sich über mehrere Kommunen und Kilometer, andere beinhalten „nur“ die Mitverlegungen eines örtlichen Versorger um wichtige Lücken ihres Breitbandnetzes zu schließen. Die Fördermittel stammen aus dem Landesförderprogramm sowie aus der von Bund und Land gemeinsam finanzierten „Graue Flecken-“ und „Weiße Flecken-“ Förderung.

2023 haben bereits die Arbeiten für den Breitbandausbau in Abtsgmünd in den einzelnen Clustern begonnen, die über das Programm „weiße Flecken“ gefördert werden. Das Projekt mit einem Fördervolumen von 16,96 Millionen Euro hat zum Ziel, über 700 Haushalte in der Flächengemeinde mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Dabei beteiligen sich der Bund mit 50 Prozent (8,48 Millionen Euro) und das Land Baden-Württemberg mit 40 Prozent (6,78 Millionen Euro) an der Finanzierung, während die Gemeinde den verbleibenden Anteil von 1,7 Millionen Euro (zeh Prozent) trägt.

In der nächsten Phase sollen über 1300 Haushalte in den sogenannten „hellgrauen Flecken“ (Bandbreite unter 100 Megabit pro Sekunde) erschlossen werden. Danach will man sich der „dunkelgrauen Flecken“ (Bandbreite unter einem Gigabit pro Sekunde) annehmen. Hierzu wurden bereits die Förderanträge über den „Cluster-Nord“ im Ostalbkreis beantragt. Abtsgmünd wird für den flächendeckenden Breitbandausbau mit knapp 2300 Hausanschlüssen in den nächsten Jahren insgesamt 32,48 Millionen Euro netto investieren.