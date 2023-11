TSV weiter in der Erfolgsspur

Der TSV Untergröningen, der die Tabelle in der Damen Tischtennis-Verbandsoberliga anführt, hat den Tabellendritten vom TSV Georgii Allianz empfangen. Das Resultat nach drei Stunden Spielzeit: ein 8:4-Sieg.

Nach drei Stunden Spielzeit, rund 40 Zuschauern und jeder Menge Emotionen konnte der TSV dieses wichtige Spiel im Aufstiegskampf für sich entscheiden. Mit 10:0 Punkten führen die Untergröninger Damen weiterhin die Verbandsoberliga an, gefolgt von Herrlingen (8:2 Punkte) und Allianz (7:3 Punkte). Bis zum 18. November ist spielfrei für den TSV, ehe die Mannschaft am Samstag, den 18. November beim TSV Lichtenwald gastiert, die mit ihrer Nummer eins Kun Ma die absolute „Überfliegerin“ der Liga in ihren Reihen haben (Bilanz: 13:0).

Das letzte Heimspiel in der Vorrunde steht am 26. November auf dem Spielplan. Dieses Spiel wird jedoch nicht auf dem Rötenberg ausgetragen sondern findet in der Turnhalle in Leinzell statt. Grund für diesen „Spiellokal-Wechsel“ ist, dass der TSV Untergröningen gemeinsam mit dem TTC Leinzell einen Girlsday an diesem Spieltag veranstaltet. Der Girlsday findet von 11 bis 13.45 Uhr für jedes Mädchen zwischen sechs und 15 Jahren statt. Weitere Informationen gibt es Per E-Mail: [email protected] .