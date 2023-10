TSV-Damen mit Nervenstärke

Die Tischtennis-Damen des TSV Untergröningen haben in der Verbandsoberliga mit 8:6 gegen den TSV Korntal gewonnen und sind weiterhin ohne Punktverlust.

Punkteteilung zu Beginn

Zu Beginn der Partie erfolgte eine Punkteteilung: Während sich Miriam Kuhnle/Sabine Holzwarth gegen die Gästepaarung Chen/Haspel in vier Sätzen behaupten konnten, mussten Laura Henninger/Cristina Krauß in der anderen Box ihren Gegnerinnen Kahn/Konrad zum 3:0-Sieg gratulieren. Auch im vorderen Paarkreuz wurden die Punkte zwischen beiden Teams verteilt: Laura Henninger unterlag der Spitzenspielerin Szilvia Kahn, die als zweitbeste Spielerin der Liga zählt, in einem engen Spiel mit 1:3. Am Nebentisch verlor Miriam Kuhnle Satz eins, fand dann jedoch immer besser in ihr Spiel zurück und drehte den Satzrückstand zu einem 3:1-Erfolg gegen Manuela Konrad.

Bei einem Zwischenstand von 2:2 ging das hintere Paarkreuz gegen die Youngsters des TSV Korntal an die Platten. Wenig Gegenwehr bekam dabei Cristina Krauß bei ihrem 3:0-Erfolg über die erst zehnjährige Dana Haspel. Mehr Spannung bot die Partie von Sabine Holzwarth gegen die elfjährige Chenhao Chen. Nach einem 1:2-Satzrückstand gelang ihr ein hauchdünner Sieg im Entscheidungssatz mit 11:9.

Laura Henninger dreht das Spiel

Aktueller Zwischenstand: 4:2 aus Sicht des TSV Untergröningen. Sowohl im vorderen, als auch im hinteren Paarkreuz, erfolgte im Weiteren eine Punkteteilung. Miriam Kuhnle sah in Satz eins und zwei gegen die Spitzenspielering Kahn kein Land, ehe sie Satz drei und vier durch ein mutiges Angriffsspiel für sich entscheiden konnte. Im Entscheidungssatz zeigte Kahn ihre ganze Stärke, wodurch Kuhnle in den ein oder anderen Ballwechseln den „Kürzeren“ zog und ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren musste. Ebenso spannend war die Partie am Nebentisch zwischen Laura Henninger und Manuela Konrad: Henniger lag mit 1:2 und 9:10 bereits im Rückstand, ehe sie durch ihre Spinbälle das Spiel im fünften Satz für sich entschied.

Cristina Krauß zeigte an diesem Tag eine souveräne Leistung und konnte in einem offenen Schlagabtausch in ihrem Spiel gegen Chenhao Chen einen weiteren Zähler für das Untergröninger Konto beitragen. Am Nebentisch kam Sabine Holzwarth mit den Aufschlägen ihrer Gegnerin Dana Haspel nicht zurecht und unterlag mit 0:3.

Vor den Überkreuzungspartien lag der TSV Untergröningen mit 6:4 vorne ‐ ein Punktgewinn war zum Greifen nah. Doch es folgten direkt zwei Dämpfer: Die 1:3-Niederlage von Miriam Kuhnle gegen die Nummer drei der Gäste Chenhao Chen kam überraschend. Weniger überraschend wiederum war die 0:3-Niederlage trotz gutem Spiel von Cristina Krauß gegen Kahn. Der Vorsprung von 6:4 war somit verspielt und die Partie mit 6:6 wieder komplett offen.

Im letzten Spiel entscheidet sich: Sieg für den TSV oder doch „nur“ ein Unentschieden?

Laura Henninger konnte einen 3:0-Sieg über die Nummer vier der Gäste, Dana Haspel, feiern und somit das Unentschieden bereits sichern. Am Nebentisch stand das Spiel Sabine Holzwarth gegen die Nummer zwei der Gäste, Manuela Konrad, an. Holzwarth hatte den Sieg im vierten Satz bereits auf dem Schläger, doch unterlag in diesem in der Verlängerung. Im Entscheidungssatz behielt sie einen kühlen Kopf und konnte durch ihre Topspins einen hauchdünnen 3:2-Sieg feiern und machte somit den Sieg für die Untergröninger mit 8:6 perfekt. Große Erleichterung zeigte sich in den Gesichtern. Sehr wichtig war dieser Sieg in Hinblick auf den erneuten Wiederaufstieg in die Oberliga.

Mit 4:0 Spielen führt der TSV Untergröningen aktuell die Tabelle in der Verbandsoberliga an. Am kommenden Wochenende ist spielfrei, ehe am Sonntag, den 29. Oktober um 14 Uhr die Gäste von TSV Georgii Allianz zu Gast auf dem Rötenberg sind.