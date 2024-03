Nach Sieg im Spitzenspiel: TSV Untergröningen steigt in die Oberliga auf

Jubel bei den Tischtennis-Damen des TSV Untergröningen. Nach dem 8:4-Sieg im Verbandsoberliga-Spitzenspiel gegen den TSV Herrlingen steht der Aufstieg in die Oberliga fest. Dabei gingen die Untergröninger Spiellerinnen nur zu Dritt an den Tisch.

Das neue Doppel holt den ersten Punkt

Im einzigen Doppel des Tages stieg das kurzfristig neuformierte Doppel Kuhnle/Henninger in die Box. Nach verlorenem ersten Satz gegen Honold/Karl konnten die folgenden drei Sätze für Untergröningen gesichert werden. Aktueller Zwischenstand 1:1, da Untergröningen nur ein Doppel an diesem Spieltag stellen konnte.Kuhnle steuerte mit ihrem offenen Angriffsspiel gegen Karl einen 3:0-Sieg für ihr Team bei und baute die Führung kurzfristig auf 2:1 aus. Am Nebentisch konnte Henninger eine deutliche Führung im vierten Satz nicht zu einem Satzausgleich ummünzen und unterlag ihrer Gegnerin Honold in vier Sätzen. Somit glich Herrlingen wieder zum 2:2 aus.

Henninger holt den fünften Punkt für ihr Team

Im hinteren Paarkreuz konnte Krauß einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Kiessling einfahren, während die vierte Einzelpartie verloren ging. Erneuter Ausgleich auf der Spielstandstafel. Um etwas Zählbares aus der Partie mitnehmen zu können, sollten nun zwei Zähler im vorderen Paarkreuz eingefahren werden. Im Spitzenspiel des Tages legte Kuhnle in einem offenen Spiel mit ihrem 3:0-Erfolg gegen die Nummer eins der Gäste, Honold, vor. Am Nebentisch konnte Henninger zu Beginn wenig dem Spiel ihrer Gegnerin Karl entgegensetzen, fand aber immer besser in die Partie und baute mit ihrem 3:0-Sieg die Führung auf 5:3 für ihr Team aus.

Im Regionspokal unterlag Krauß noch in drei Sätzen der 16-jährigen Li aus Herrlingen. Nun wirkte Krauß sehr konzentriert und entschied das Spiel durch gut platzierte Topspins in drei Sätzen für sich. Durch das nächste Einzel, das seitens Untergröningen nicht angetreten werden konnte, stand es zwischenzeitlich 6:4 aus Sicht der Heimmannschaft - ein Unentschieden war zum Greifen nah! Dies war auch den rund 60 Zuschauern in der Sporthalle bewusst, die durch ihre lautstarke Unterstützung bei jedem Punktgewinn die Mädels weiter anfeuerten.

Krauß sichert den Aufstieg

In den Überkreuzpartien stieg Krauß gegen die gegnerische Nummer eins, Honold, in die Box. Im Regionspokal konnte Krauß einen 0:2-Rückstand wettmachen, somit hofften die Untergröningerinnen erneut auf einen „Überraschungssieg“. Satz eins und zwei entschied Krauß nach guter Leistung für sich, ehe sie im dritten Satz in der Verlängerung den Kürzeren zog. Im vierten Satz kämpfte sie sich wieder gut in ihr Spiel und bot den Zuschauern lange Ballwechsel. Auch dieser Satz ging in die Verlängerung - diesmal mit 14:12 für das Team aus Untergröningen. Das Unentschieden war gesichert; die Freude bei den Kochertälerinnen enorm. Trotzdem warf das junge Team des TSV alles in die „Waagschale“, um sich unbedingt den Sieg und somit den direkten Aufstieg in die Oberliga zu sichern. Kuhnle spielte gegen die gegnerische Nummer drei, Li, stark auf. Es war ein Spiel mit offenen und schnellen Ballwechseln. Nach gewonnenem ersten Satz unterlag Kuhnle in Satz Nummer zwei, da Li sich gut auf das Spiel von Kuhnle einstellte. In den folgenden zwei Sätzen steigerte Kuhnle jedoch erneut ihre Leistung und konnte das Spiel für sich entscheiden.

Die Überraschung war geglückt: Nach rund zweieinhalb zeigte die Spielstandstafel den 8:4-Überraschungssieg an. Vor der Partie waren sich die Mädels aus Untergröningen bewusst, dass mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ein Unentschieden auch zu dritt möglich ist. Dass am Ende jedoch jede Spielerin mit einer überragenden Leistung überzeugte und nur ein Spiel verloren ging, war optimal und unterstrich die konstant gute Mannschaftsleistung dieser Saison. Mit einem Punktekonto von nun 27:1 Punkten ist der TSV Untergröningen in der Verbandsoberliga nicht mehr einzuholen. Der erste Platz und somit der direkte Wiederaufstieg in die Oberliga Ba-Wü ist gesichert. Das Team hat nun zwei Wochen spielfrei, ehe am Samstag, den 13. April die Auswärtspartie in Deuchelried ansteht und am Samstag, den 20. April das letzte Heimspiel gegen die Mannschaft aus Korntal, die in der Rückrunde noch keine Niederlage einstecken musste. Beim letzten Heimspiel wird erneut eine spannende Partie erwartet.