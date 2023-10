Am vergangenen Donnerstag verstarb Martin König nach kurzer, schwerer Krankheit. Als Vorsitzender des erfolgreichen Kunstvereins KiSS im Schloss Untergröningen machte Martin König weit über die Kreisgrenzen von sich reden. Im Jahr 2016, als er die Lenkung des Vereins übernahm, stand jener kurz vor dem Aus. Mit großem Engagement und Zuversicht machte er sich an ein neues Ausstellungskonzept, das von zahlreichen kulturellen Veranstaltungen begleitet wurde. Besonders lag ihm die Förderung junger musikalischer Talente am Herzen, die er im Schloss immer wieder auftreten ließ.

Die Musik war Martin König wichtig: Ob als begnadeter Gitarrist oder als Sänger, als der er in gleich mehreren Chören gefragt war.

Martin König war in seiner Heimatgemeinde schon von Jugend an vielfach aktiv. Im Jahr 1977 war er Mitgründer des Jugendzentrums „Katakombe“. In den sieben Jahren seiner Leitung gestaltete er nicht nur die Freizeit unzähliger Jugendlicher, sondern sorgte auch für Hausaufgabenbetreuung. Daneben organisierte er Hilfsaktionen in ein Kinderbehindertenheim nach Polen, nach Indien und wirkte im Freundeskreis für Bedürftige in Brasilien.

Im Turnverein Mögglingen begründete Martin König die Badmintonabteilung, die er auch leitete. Daneben nahm er seine Verantwortung als Christ sehr ernst. Ob als Kirchengemeinderat, ob als Kommunionhelfer, Wortgottesdienstleiter oder Leiter eines privaten Bibelkreises.

Nach dem Realschulabschluss in Heubach begann König seine Ausbildung zum gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst auf dem Böbinger Rathaus. Nach dem Fachstudium arbeitete er auf dem Regierungspräsidium in Stuttgart, später als Hauptamtsleiter in Essingen. Ab 1999 war er 16 Jahre Bürgermeister der rund 5.600 Einwohner von Baltmannsweiler und Mitglied des Esslinger Kreistags. Danach zog er zurück in seine Geburtsgemeinde Mögglingen und nahm seine ehrenamtlichen Aufgaben wieder wahr: in zwei Chören der Kirchengemeinde und im Fahrtdiensteinsatz des örtlichen Fördervereins. Martin König hinterlässt seine Frau, zwei Töchter und vier Enkelkinder.

Martin König wird am 3. November auf dem Friedhof Mögglingen beigesetzt, nach einem Requiem um 10 Uhr in der Katholischen Kirche in Mögglingen.