Abtsgmünd-Untergröningen

„Hopfenzupfen“ im Kochertal

Abtsgmünd-Untergröningen

Beim „Hopfenzupfen“ (von links): Andreas Kunz , Chef der Lammbrauerei, Hopfenpfleger Walter Maier und Annette Hafner vom Brauereigasthof der Lammbrauerei, Schwester von Andreas Kunz. (Foto: Wolfgang Fath )

Rund 30 Helferinnen und Helfer haben sich am Samstagnachmittag im Garten der Lammbrauerei am Kocher in Untergröningen eingefunden, um beim inzwischen schon traditionellen „ Hopfenzupfen“ zu helfen.

Veröffentlicht: 05.09.2023, 11:00 Von: Wolfgang Fath