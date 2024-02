„Die Zeit ist eine physikalische Größe. Sie beschreibt die Abfolge von Ereignissen, hat also eine eindeutige, nicht umkehrbare Richtung“, sagt Wikipedia.

„Die Zeit gibt an, wie groß die Dauer zwischen zwei Ereignissen ist“, sagt das „Physikalische Schülerlexikon“. Zeit kann aber auch Kunst sein. Das zeigt die Ausstellung „Chronomania“ des Kunstvereins Kiss, die am Donnerstag, 14. März, um 19.30 Uhr auf Schloss Untergröningen eröffnet wird.

33 Künstlerinnen und Künstler beteiligt

Man mag gar nicht glauben, auf welch unterschiedliche Art und Weise die 33 Künstlerinnen und Künstler an dieses Thema herangehen

„Zuallererst einmal: Sie sollten sich die Zeit nehmen!“, startet Kuratorin Heidi Hahn ins Gespräch, „denn die Ausstellung, die die Zeit unter die Lupe nimmt, ist jede Sekunde wert.“

Sie verändere den Blick auf die Größe Zeit. Die Zeit als Hörerlebnis, als Stillstand, als Zeitreise, als Hochgeschwindigkeitsfotografie, Metamorphose, Hektik, „konstante Unsicherheit des Geistes“. „Chronomania“ beschäftigt sich aber auch mit der Zeit an sich. Psychologisch gesehen ist Zeit etwas Subjektives; physikalisch die Dauer zwischen zwei Ereignissen.

Der Künstler Roland Boden zum Beispiel verstört mit seinem „Kronos-Projekt“, das sich mit einem 1926 im Bereich der Berliner U-Bahn gestarteten „Experiment“ zur Einsteinschen Relativitätstheorie beschäftigt. Daniel Bräg hingegen widmet sich dem Spektrum von Werden und Vergehen in der Natur.

Kuratorin lädt zu „Auszeit im Geldbad“

Kuratorin und stellvertretende Vorsitzende Heidi Hahn lädt zur „Auszeit im Geldbad“. Spätestens, wenn der Weg sich verengt, an zuckenden Sekundenzeigern, marschierenden Minuten-Zeigern und durch die tickende Zeit mittendurch, dann befindet man sich in der Rauminstallation „Alle Sekunden Deines Lebens“, wo in zehn Minuten genau so viele Ticks und Tacks ans Ohr dringen, wie in einem ganzen Leben.

Der Aalener Komponist Edgar Mann macht im Treppenhaus Lebenszeiten hörbar, beim Erklimmen der Treppenstufen bewegt man sich von der Kindheit bis ins Alter. Im Zentrum von Jan-Hendrik Pelz’ „Retrospektive“ steht zum Beispiel der fiktive Urgroßvater des Künstlers und dessen 100 Jahre langes Leben.

Mit seiner Kunstmaschine „Blowin` in the Wind“ versetzt der Kinetikkünstler Willi Reiche Alltagsgegenstände und Zeugnisse anderer Zeiten in Bewegung. Doch wie kam es eigentlich zur Idee, die Zeit, das irgendwie nicht Greifbare und doch ständig Präsente, zum Thema einer Ausstellung zu machen.

„Wir hatten zwei, drei Themen“, blickt Heidi Hahn zurück, aber der überraschende Tod des Kiss-Vorsitzenden Martin König im vergangenen Herbst brachte den Vorstand zum Nachdenken - über Zeit und Vergänglichkeit, „und dann waren wir uns schnell einig“, sagt Heidi Hahn.