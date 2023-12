In einen Graben gerutscht ist ein Autofahrer am Samstag gegen 9.15 Uhr auf der L1073 zwischen Wilflingen und Pommertsweiler. Der 38-Jährige kam bei Glätte im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kam dort auf der rechten Seite zum Liegen. Da befürchtet wurde, dass Betriebsstoffe auslaufen, wurde die Feuerwehr ebenfalls zur Unfallstelle entsandt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.