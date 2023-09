Zweites Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Acht Monate sind seit dem verheerenden Erdbeben vergangen, welches den Südosten der Türkei und den angrenzenden Norden Syriens erschütterte und 60.000 Todesopfer forderte. Allein in Aalens Partnerregion Hatay wurden etwa 600.000 Menschen obdachlos, 90 Prozent der Gebäude sowie nahezu die gesamte technische und soziale Infrastruktur wurden zerstört. Nach wie vor ist die Wasserversorgung nicht wieder hergestellt, laut der städtischen Ärztekammer von Antakya haben nur zehn Prozent der Einwohner Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Menschen, die ihre Heimat nicht verlassen haben (und dazu eine große Anzahl Flüchtlinge aus der syrischen Grenzregion), harren unter schlimmen hygienischen Bedingungen in Zelten oder Containern aus, leiden häufig an Durchfallerkrankungen und sind schutzlos der großen Menge an Schadstoffen wie Asbest und Quecksilber ausgesetzt, die bei Abrissarbeiten in die Luft gelangen. Noch ist ein großer Teil der Ruinen nicht einmal abgetragen und der Wiederaufbau läuft dementsprechend schleppend an, erst im Dezember sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Hilfen der türkischen Regierung kommen in den Grenzregionen und vor allem bei ethnischen Minderheiten kaum an. Die Not ist also nach wie vor groß, doch die Spendenbereitschaft hat nachgelassen, da die Folgen dieses Erdbebens in den Medien kaum noch eine Rolle spielen.

Aus diesem Grund hat sich der Verein „Neurochirurgische Hilfe Indien“ dazu entschlossen, den Erlös des nächsten Benefizkonzerts in vollem Umfang der Aktion „Hilfe für Hatay“ zur Verfügung zu stellen. Die Stadtverwaltung Aalen arbeitet gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband eng mit der Verwaltung von Hatay/Antakya zusammen, so dass sinnvolle und nachhaltige Hilfe geleistet werden kann und jeder gespendete Euro dort ankommt, wo er dringend benötigt wird, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt.

Im Januar dieses Jahres konnte das Aalener Publikum die gefeierte und äußerst erfolgreiche Premiere des „Forum Junge Künstler“ erleben. Nun geht dieses Format in die zweite Runde und verspricht ein weiteres Mal einen wunderbaren Konzertabend. Fünf junge, vielfach mit internationalen Preisen und Stipendien ausgezeichnete Musikerinnen und ein Musiker ‐ Aylin Köybasi (Violine), Sisi Totiauri (Viola), Lukas Barmann (Violoncello) sowie das aus den Pianistinnen Türkü Su Dilan Özkaya und Melis Ertürk bestehende Duo Motus ‐ werden das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm und verschiedenen Besetzungen begeistern.

Oberbürgermeister Frederick Brütting übernimmt ein weiteres Mal die Schirmherrschaft und freut sich darauf, am 4. Januar um 19 Uhr in der Aalener Stadthalle Musikgenuss mit dem guten Zweck verbinden zu können.

Die große individuelle Virtuosität der Ausführenden, ihr kammermusikalisches Feingefühl und ihre musikalische Erfahrung gepaart mit starker Bühnenpräsenz versprechen einen mitreißenden Konzertabend, heißt es in der Vorschau.

Termin: 4. Januar, 19 Uhr, Stadthalle Aalen