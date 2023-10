Zweite Beteiligungsrunde startet

Am 3. November beginnt die zweite förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit am Entwurf des Regionalplans Ostwürttemberg 2035. Sechs Wochen lang können alle Bürgerinnen und Bürger eine Stellungnahme abgeben.

Von Freitag, 3. November, bis einschließlich Sonntag, 17. Dezember, läuft die zweite Beteiligung der Öffentlichkeit für die Neuaufstellung des Regionalplans für die Region Ostwürttemberg (Landkreise Heidenheim und Ostalbkreis). Mit der Gesamtfortschreibung des neuen Regionalplans 2035 soll der Regionalplan 2010 für Ostwürttemberg, der seit dem Jahr 1998 verbindlich ist, abgelöst werden. Der Planentwurf enthält Festlegungen zur Räumlichen Entwicklung und Ordnung in der Region. So werden im Regionalplan zum Beispiel Festlegungen zur regionalen Siedlungsstruktur, regionalen Freiraumstruktur, zur regionalen Infrastruktur und zum Ausbau der Erneuerbaren Energien vorgenommen.

Bereits im Herbst 2022 hatten Bürgerinnen und Bürger vier Wochen lang Gelegenheit, ihre Stellungnahmen zum Entwurf des Regionalplans abzugeben. Diese wurden geprüft, bewertet und in die Überarbeitung des Planentwurfs mit einbezogen. Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ostwürttemberg hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 15. September die Behandlung der zum Regionalplanentwurf vorgebrachten Anregungen und Bedenken aus der ersten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §12 (2) und (3) LplG sowie den überarbeiteten Entwurf der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035 und die Durchführung des erneuten Beteiligungsverfahrens zum Regionalplan 2035 für die Region Ostwürttemberg nach §9 Abs. 2 ROG, §12 Abs. 3 LplG beschlossen.

Die analogen Planungsunterlagen werden beim Regionalverband und den Landratsämtern der Region öffentlich ausgelegt und können von jedermann während der Sprechzeiten eingesehen werden. Die digitalen Planungsunterlagen können auch online auf der Homepage des Regionalverbands Ostwürttemberg unter www.ostwuerttemberg.org/regionalplanung/regionalplanfortschreibung eingesehen werden.