Innerhalb zehn Minuten ist es am Donnerstag in Aalen zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen.

Schmuck und Geld in Hüttlinger Straße gestohlen

Wie die Polizei bekannt gab, brach zunächst ein Unbekannter gegen 18.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Hüttlinger Straße in Wasseralfingen ein. Dabei verschaffte er sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentüre und durchsuchte anschließend diverse Schubladen und Schränke.

Der Einbrecher erbeutete dabei Schmuck und Bargeld im Wert von einigen tausend Euro. In diesem Zusammenhang fiel ein schlanker Mann auf, der eine dunkle Jacke sowie eine graue Wintermütze trug.

Erfolgloser Einbruch in Rombacher Straße

Etwa zehn Minuten später, gegen 18.20 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Rombacher Straße in Aalen eingebrochen. Ein Unbekannter stieg nach Angaben der Polizei vermutlich durch ein Fenster ins Innere des Hauses ein.

Der Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss aufgehalten hatte, hörte Geräusche und wollte nach dem Rechten sehen. Weil der Einbrecher dies offensichtlich bemerkt hatte, verließ er das Haus wieder. Nach Angaben des Bewohners trug er schwarze Kleidung und eine Mütze.