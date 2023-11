Aalen

Zwei Konzertchöre musizieren gemeinsam

Aalen / Lesedauer: 2 min

Als Gesangssolistin konnte Anna Escala verpflichtet werden, die den Konzertchor Aalen auch als Stimmbildnerin betreut. (Foto: Konzertchor Aalen )

Der Konzertchor Aalen führt unter der Leitung von Katja Trenkler gemeinsam mit dem Chor Bárdos Lajos Vegyeskar der Partnerstadt Tatabánya am Sonntag, 19. November, um 19 Uhr in der Stadthalle die Misa a Buenos Aires des argentinischen Komponisten Martín Palmeri (*1965 in Buenos Aires) auf und knüpft damit an eine sehr erfolgreiche Aufführung im Jahr 2016 an.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 14:58 Von: Aalener Nachrichten