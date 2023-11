Zwei Elfmeter, ein Platzverweis und acht Tore: Neresheim unterliegt in einer wilden Partie

In der Oberliga ist die Rückrunde gestartet. Der TSV Essingen spielte dabei 0:0 beim FC Denzlingen. Einen klaren Heimerfolg dagegen feierte der 1. FC Normannia Gmünd. Die Normannen setzten sich mit 3:0 gegen den SSV Reutlingen durch. Alexander Aschauer traf in der ersten Halbzeit doppelt (18. und 34), dazu erzielte Marvin Gnaase (48.) noch einen Treffer.

In der Landesliga setzte sich sich der SV Waldhausen mit 2:1 gegen den FC Srbija Ulm durch. Nikola Milicevic erzielte in der zwölften Minute das 1:0 für Ulm. Kevin Mayer (70.) und Flamur Selimi (87.) drehten die Partie zugunsten des SVW. Einen wilden Acht-Tore-Schlagabtausch erlebte der SV Neresheim bei Türk Spor Neu-Ulm. Die Neresheimer unterlagen mit 3:5. Innerhalb von nur 14 Minuten kassierten die Klosterstädter vier ToreMiguel Angelo Malheiro Arujo brachte Neu-Ulm in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Neresheim konnte die Partie noch vor der Pause drehen. Dominik Pfeifer (38./Elfmeter) und Fabio Mango (40.) waren die Torschützen. Neu-Ulm erzielte zwischen der 76. und 90. Minute insgesamt vier Tore. Liridon Elezaj (76./Elfmeter), Tim Barwan (81.), Yavuz Tuna (87.) und Narciso Filho (90.) erzielten die Treffer zwei bis fünf. Fatih Yildiz verkürzte in der dritten Minute der Nachspielzeit auf 3:5 ‐ und das in Unterzahl. In der 86. Minute gab es für Neresheim Gelb/Rot.