Mit der Martinusmedaille sind zwei Katholiken aus Aalen ausgezeichnet worden, die sich aus ihrem Glauben heraus für andere Menschen einsetzen. Barbara Gauweiler-Bubenheimer aus der Kirchengemeinde Sankt. Stephanus in Wasseralfingen und Friedrich (Fritz) Hägele aus der Kirchengemeinde Sankt Bonifatius Hofherrnweiler-Unterrombach ergielten die Auszeichnung von Bischof Gebhard Fürst.

Insgesamt ehrte Bischof Fürst 13 Frauen und Männer aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit der Martinusmedaille. Die Verleihung erfolgte im Anschluss an ein Pontifikalhochamt zu Sankt Martin in Rottenburg. Mit ihrem Leben zeigten die 13 Frauen und Männer, was es heißt, nach dem Vorbild des heiligen Martin Jesus Christus zu folgen, sagte Bischof Fürst und erinnerte daran: „47 Jahre ist es nun her, dass Bischof Georg Moser zum ersten Mal die Martinusmedaille an hochengagierte Gläubige in unserer Diözese verliehen hat.“ Seither sei die Verleihung der Medaillen um das Martinsfest herum zu einer schönen Tradition geworden. „Geehrt werden Frauen und Männer, die sich mit ihrem Denken, Reden und Tun aus ihrem Glauben heraus für andere einsetzen. Beispielhaft zeigen sie uns und unseren Zeitgenossen, wie christliche Solidarität heutzutage aussehen kann. Möge Ihr Beispiel viele Nachahmer in unserer Zeit finden, so dass eine Kultur der Barmherzigkeit entsteht. Ihnen die Martinusmedaille verleihen zu dürfen, ist mir eine Ehre“, sagte der Bischof.

Barbara Gauweiler-Bubenheimer setzt sich im Rahmen ihres Engagements für Pax Christi für den Frieden ein. Die Medaille erhielt sie auch für die Gründung eines „Umsonst-Ladens“, für ihren Einsatz zum Wohl ukrainischer Flüchtlinge und für ihr Engagement im Ausschuss Ortskirche-Weltkirche beim Sammeln von Spenden sowie beim Projekt-Einsatz vor Ort in Afrika. „Und alles das aus einer tiefen Verwurzelung heraus, in den Glauben, in die Liturgie, in die Feier der Eucharistie“, hielt Bischof Fürst fest.

Friedrich (Fritz) Hägele zeige mit seinem außerordentlichen Engagement, dass praktizierte Nächstenliebe im Sinne des heiligen Martin auch Menschen zuteil werden könne, die tausende Kilometer Luftlinie entfernt leben. Bischof Fürst nannte hierbei die Diözese Kurnool in Indien, zwischen Mumbai und Sri Lanka gelegen. Denn mit seinem Lebensprojekt der Indienhilfe und dem Freundeskreis wirke Hägele weit über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus. „Im Moment zum Beispiel betreut seine Initiative 3300 Kinder und Jugendliche in Schulen in Indien, die zum Teil schon 30 Jahre bestehen. Insgesamt wurden bisher 16.000 Jungen und Mädchen der untersten Kasten der indischen Gesellschaft eine Schul- und eine Berufsausbildung gegeben“, sagte Fürst und sprach von einem ganz konkreten Beispiel für ein jahrzehntelanges Engagement.