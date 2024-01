Ein Vorschlag der Grünen-Fraktion im Kreistag aus dem vergangenen Jahr brachte die Emotionen im Ostalbkreis jüngst zum Kochen. In seiner Haushaltsrede im November schlug Kreisrat Bennet Müller, stellvertretend für seine Fraktion, eine Zusammenlegung der Kinderkliniken in Mutlangen und Aalen an einem Standort vor. Doch im neuen Jahr regte sich Widerstand. Nun ziehen die Grünen ihren Antrag zurück.

Die Kinderärzte des Landkreises sprachen angesichts einer möglichen Zusammenlegung der Kinderkliniken in einem Schreiben an den Landrat von einem „Skandal“ und forderten mehr Mitsprache. Außerdem unterzeichneten über 96.000 Bürgerinnen und Bürger (Stand 23. Januar) die Petition „Rettet die Kinderkliniken im Ostalbkreis“ auf dem Online-Portal change.org.

Kinderärzte sollen besser eingebunden werden

Eine Reaktion, mit der die Grünen-Fraktion zwar hätte rechnen können, es aber nicht getan hat, wie der Fraktionsvorsitzende Volker Grab berichtet. Man habe Ängste in der Bevölkerung und vor allem bei Eltern ausgelöst. Deshalb stellt Grab klar: „Wir werden den Antrag nicht weiterverfolgen.“

Die Fraktion wolle dem Landrat mitteilen, dass er diesen von seiner Liste streichen kann. Den Antrag hätte er in nächster Zeit nämlich fristgerecht zur Debatte stellen müssen. Obendrein, betont der Fraktionsvorsitzende, sollen die Kinderärzte besser in die Diskussion mit eingebunden werden.

Internes Papier legt Fusion der Standorte nahe

Der Vorschlag sei aber nicht aus heiterem Himmel gemacht worden, wie die Kreisräte Volker Grab, Veronika Gromann und Rolf Siedler, allesamt Mitglied im Verwaltungsrat Klinken, klarstellen. In den vergangen zwei Jahren sei ihnen von Seiten der Klinikverwaltung nahegelegt worden, dass es nicht um die Frage „einen oder zwei Standorte“, sondern um „einen oder keinen“ gehe.

Grundlage dafür sei auch ein von Kinderklinik-Chefarzt Jochen Riedel unterzeichnetes, internes Papier vom 7. März, das das Grab inoffiziell zugespielt wurde. Die Verfasser seien dort zum Fazit gekommen, dass die Zusammenlegung der Standorte das Fachgebiet vergrößern und die Arbeitgeber-Attraktivität steigern würde. Der Personalpool wäre größer und Schichtpläne einfacher zu erstellen.

Grüne wollten Personalsituation verbessern

Zur Erinnerung: Der Personalmangel beschäftigt die Klinikverwaltung und den Verwaltungsrat schon lange und ist eines der Kern-Probleme mit Blick in die Zukunft der Gesundheitsversorgung.

Außerdem gebe es offizielle Zahlen zur Bettenauslastung an beiden Kinderkliniken. In der allgemeinen Pädiatrie, also nicht auf den Intensivstationen, seien in Mutlangen im Schnitt 43,5 Prozent der Betten ausgelastet, in Aalen knapp 75 Prozent. „Diese Zahlen waren ein wesentlicher Anlass, warum wir den Vorschlag eingebracht haben“, so Volker Grab.

Lizenz für "Level 1" steht auf der Kippe

Die Mindestfallzahl in der sogenannten „Level 1 Versorgung“ sei zudem bereits von 20 auf 25 Fälle erhöht worden. Der Kreis laufe deshalb Gefahr, die „Level 1“ Lizenz schon im kommenden Jahr zu verlieren. „Wenn wir nichts tun, ist Level 1 weg. So hat es sich dargestellt“, fasst Veronika Gromann zusammen.

Schon für das Jahr 2024 habe der Ostalbkreis dafür nur eine Ausnahmegenehmigung vom Land erhalten. Auf Grundlage dieser Informationen sei den Ostalb-Grünen der Vorschlag, der später zum Antrag wurde, logisch erschienen.

Debatte soll sachlicher werden

Und Gromann stellt noch etwas klar: „Die Kliniken müssen in öffentlicher Hand bleiben.“ Privatisiere man die Krankenhäuser, würde die Pädiatrie aufgrund wirtschaftlicher Gründe mit Sicherheit wegfallen.

Wie Rolf Siedler betont, soll nun wieder Sachlichkeit in das Klinik-Thema einkehren: „Die Debatte ist emotional davon galoppiert“, sagt er. Deshalb soll die Zukunft der Kinderkliniken nicht mehr als separater Punkt, sondern im gesamten Klinik-Strukturprozess besprochen und entschieden werden.

Der Ball liegt indessen also wieder bei Landrat Joachim Bläse. Außerdem setzen die Grünen, wie sie betonen, große Hoffnung in den neuen Klinik-Vorstandsvorsitzenden Christoph Rieß.