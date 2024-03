Viele Frauen ließen sich am Freitag auf dem Gmünder Torplatz nicht nur auf eine Rose ein, sondern auch auf die Frage: „Wenn Sie am Internationalen Frauentag einen Wunsch frei hätten - was würden Sie sich wünschen?“

Hier die Antworten

„Ich wünsche mir für die Frauen gleichen Lohn für gleiche Arbeit.“ (Marianne und Angelika)

„Für alle ein hoffnungsvolles Leben in einer zukunftsvollen Gesellschaft, in der kein Mensch über dem anderen steht.“ (Renate)

„Ich wünsche mir eine friedliche Welt ohne Krieg.“ (Marion)

„Ich wünsche mir für alle Frauen endlich Gleichberechtigung in der Bezahlung und der gesellschaftlichen Wahrnehmung, außerdem eine Wertschätzung auch der unbezahlten Erziehungs- und Hausarbeit.“ (Ilonka)

„Ich wünsche mir mehr Sicherheit. Wir Frauen werden oft missverstanden. Auch durch die Immigration gibt es Situationen, die Frauen abends auf der Straße Angst machen. Man müsste mehr unternehmen, damit Frauen auch abends ohne Angst von A nach B gehen können.“ (Silvia)

„Ein Spielplatz in der Innenstadt wäre schön. Als Lehrerin hätte ich es gut gefunden, wenn es so ein grünes Plätzle für 20 Kinder geben würde. Das wäre für die Stadtmitte sinnvoll.“ (Monika)

„Ich wünsche mir mehr Anerkennung von Care-Arbeit und bessere Möglichkeiten, sie mit dem Beruf zu vereinbaren. Dann könnten auch Männer mehr Care-Arbeit übernehmen.“ (Tamara)

„Das wäre auch die Voraussetzung, damit Frauen sich politisch mehr engagieren könnten, etwa bei den Kommunalwahlen. Wir brauchen mehr Frauen in den Parlamenten. Das ist zur Zeit nicht möglich. Die Sitzungen sind zu lang, und es bräuchte auch Kinderbetreuung.“ (Eva-Maria)

„Frauen leisten täglich eineinhalb Stunden mehr Care-Arbeit als Männer. Diese Zeit fehlt ihnen für die eigene Existenzsicherung und die Rente. Ich wünsche mir eine Umverteilung. Männer sollen genauso viel an Kinderbetreuung, Geschenke einkaufen, Wäsche waschen und Einkaufen übernehmen.“ (Laura)

„Ich wünsche mir eine Elternzeit bei gleicher Verteilung auf drei Jahre, so dass jeder Elternteil eineinhalb Jahre nimmt. Mit Bezahlung von Elterngeld.“ (Sabine)

Spendenaktion für Frauen in Bangladesch

Derzweil wog die Spendenbüchse in der Hand von Norbert Seitzer schon bald richtig schwer. Zusammen mit mehreren Mitstreiterinnen und Mitstreitern des Vereins SI sammelte er am Freitagnachmittag Spenden für Arbeiterinnen in Bangladesch, die sich in einer Gewerkschaft organisieren, um für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie zu kämpfen.

Es ist eines von vielen Projekten der Solidaritäts- und Hilfsorganisation und ihrer Partner, erklärte Renate Radmacher als Vorstandsmitglied der Ortsgruppe Aalen/Heidenheim/Schwäbisch Gmünd. Eines, für das viele Spenderinnen gerne gaben. Als Revanche erhielten sie eine Rose - am Frauentag ein willkommenes Zeichen der Wertschätzung.

Im Rahmen des Programms zum Internationalen Frauentag gibt’s am Samstag, 9. März, von 10.30 bis 12.30 Uhr einen Büchersalon mit Literatur von und für Frauen in den Räumen von UtopiAA, An der Stadtkirche 18. Der Frauenbewegung verbundene Männer sind willkommen. Veranstalter ist der Verein Solidarität International. Hefezopf ist auch vorhanden.