An diesem Samstag wird es ernst für Fußball-Regionalligist VfR Aalen. Das erste Pflichtspiel des Jahres steht an. In der heimischen Centus Arena trifft der 15. der Tabelle auf den Neunten 1. FSV Mainz 05 II. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Markus Pflanz freut sich auf den Start

Für Markus Pflanz ist die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 II keine alltägliche. Zum ersten Mal überhaupt wird er in der Regionalliga Südwest als Cheftrainer auf der Bank Platz nehmen. „Es wird höchste Zeit, dass es nun endlich um Punkte geht. Die Vorbereitung war lang und intensiv. Das Knistern steigt und jeder freut sich, dass es jetzt losgeht. Vobereitungsspiele sind natürlich wichtig, aber letztlich sind es nur Testspiele“ berichtet Markus Pflanz. Auch bei Aalens Gegner FSV Mainz 05 II gab es auf der Trainerbank eine Veränderung. Von Anfang November bis zur Winterpause trainierte Meikel Schönweitz die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 II. Mitte Januar wurde schließlich Benjamin Hoffmann als neuer Trainer vorgestellt. „Er ist ein sehr guter Trainer, der mit der U19 von Borussia Dortmund schon Deutscher Meister wurde. Ebenso hat er bereits die U19 von Mainz 05 trainiert und war auch sehr erfolgreich“, berichtet Markus Pflanz. Aalens Trainer betont dabei, dass eine zweite Mannschaft immer eine kleine Wundertüte sei. „Ich schätze die Mannschaft sehr spielstark ein und sie wollen überwiegend über das Spielerische kommen.“

VfR möchte den Anschluss herstellen

Für den VfR Aalen ist die Partie bereits richtungsweisend. Vier Punkte sind beide Mannschaften voneinander getrennt. Bei einem Aalener Sieg könnte im besten Falle der Sprung ins zweite Tabellendrittel gelingen. Geht die Partie verloren, werden die Sorgen im VfR-Lager gewiss nicht weniger.

Bis zu fünf Absteiger in der Regionalliga Südwest

Da Waldhof Mannheim und der SC Freiburg II aktuell auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga rangieren, würde es in der Regionalliga Südwest fünf Absteiger geben. Einen dieser Plätze belegt aktuell der VfR Aalen. Ist der mögliche Abstiegsplatz momentan ein Thema in der Kabine? „Nein. Natürlich muss aber jeder die Situation realistisch einschätzen. Jeder weiß, wo wir stehen. Wenn wir aber unsere Leistung auf den Platz bringen, ist die Chance relativ groß, dass wir den möglichen Abstiegsplatz schnell verlassen“, so Markus Plfanz.

Dabei fügt er an, dass keiner in der Mannschaft so naiv sei zu glauben, dass es nur drei Absteiger gebe. „Wir gehen davon aus, dass es fünf gibt, dementsprechend trainieren wir und jeder ist fokussiert.“

Aalens Trainer kann dabei nicht aus den Vollen schöpfen. Steffen Kienle, As Ibrahima Diakité und Mario Szabo stehen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Kader. Bei Benjamin Kindsvater müsse man das Abschlusstraining abwarten. „Generell bin ich positiver Dinge, dann schauen wir mal, ob er für Samstag bereit ist.“ so Markus Pflanz abschließend.