Unter dem Motto „Neue Räume — kein Platz für Rassismus“ finden im Rahmen der interkulturellen Woche vom Sonntag, 24. September, bis Sonntag, 15. Oktober, wieder zahlreiche Veranstaltungen in Aalen statt.

25 lokale Organisationen, Trägerschaften und Vereine wirken an der interkulturellen Woche mit. So ist ein dreiwöchiges Programm mit 29 Veranstaltungen entstanden, die von Vorträgen, Lesungen und Spieleangeboten für Kinder über Sportturniere und Moscheeführungen bis hin zu Kino– und Theaterveranstaltungen reichen.

Die Veranstaltungen möchten in diesem Jahr gezielt darauf hinweisen, dass es in Aalen keinen Platz für Rassismus gibt, und werben für ein friedliches Miteinander und ein vielfältiges Zusammenleben in Aalen.

Als Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, 24. September, um 10.30 Uhr das interkulturelle Frühstück der Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration auf dem Rathausvorplatz statt. Acht Aalener Kulturvereine laden ein, sich durch die kulinarischen Angebote ihrer Heimatländer zu probieren und nebenbei die Gelegenheit für Begegnung wahrzunehmen. Die Teilnahme und die Speisen sind kostenfrei. Um Mitnahme von eigenem Geschirr wird gebeten.

Weitere Veranstaltungen:

Am Mittwoch, 27. September, von 16 bis 17 Uhr ist ein Zoom–Online–Vortrag „Bildungs(miss)erfolg: Was hat der ‚Migrationshintergrund‘ damit zu tun?“ mit Professor Dr. Karim Fereidooni.

Am Freitag, 13. Oktober, von 8 bis 12 Uhr findet am Kopernikus–Gymnasium Wasseralfingen mit circa 42 Schülern und Schülerinnen in Kursstufe 1 ein „Stammtischkämpferinnen–Seminar“ mit Heike Deutschmann statt. Es soll Menschen in die Lage versetzen, die Schrecksekunde nach einem Spruch auf der Straße, bei der Arbeit oder im Sportverein zu überwinden, den Mund aufzumachen, zu widersprechen, die rechten Parolen nicht einfach so stehen zu lassen und deutlich zu machen: Das nehmen wir nicht länger hin! Das Seminar beschäftigt sich mit Strategien, die es ermöglichen, diskriminierenden Sprüchen und rechter Hetze Paroli zu bieten. In Theorie und Praxis werden gängige rechte Positionen untersucht und geübt, das Wort zu ergreifen und für solidarische Alternativen zu streiten statt für Ausgrenzung und Rassismus. Das Seminar ist ein Beitrag der Partnerschaft für Demokratie im Ostalbkreis zu den Interkulturellen Wochen.

Am Samstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr zeigt das Theater Ulüm in der Glück–auf–Halle Hofen die Komödie „Oh Gott, die Türken integrieren sich“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in Kooperation mit DITIB, der türkisch–islamischen Gemeinde zu Aalen, und mit der muslimischen Gemeinde Aalen (Fatih Moschee) statt. Anmeldung bis 11. Oktober unter der E–Mail: [email protected]

Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen gibt es im Programmflyer, der ab sofort im Rathaus ausliegt oder auf www.aalen.de/integration