In der Zeit von Montag, 4. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 19. Dezember, müssen auf der Bahnstrecke zwischen Ulm und Aalen notwendige Gleisarbeiten vorgenommen werden. Aufgrund dessen fahren in diesem Zeitraum zwischen Giengen an der Brenz und Heidenheim Busse als Schienenersatzverkehr.

Wegen Schienenerneuerungen zwischen Herbrechtingen und Heidenheim-Schnaitheim fallen für mehr als zwei Wochen zahlreiche Zugverbindungen zwischen Ulm und Aalen aus oder werden durch Busse ersetzt. Darüber informiert die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Konkret betreffe das den Interregioexpress 50 sowie den Regionalexpress 50, teilt sie weiter mit.

Bahnreisende sollten vor Reiseantritt zwingend die abweichenden Fahrzeiten der Busse beachten, die mitunter erheblich vom Zugverkehr abweichen können. „Die Züge fahren zwischen Heidenheim und Aalen Hauptbahnhof sowie einige Züge zwischen Ulm Hauptbahnhof und Giengen (Brenz) mit veränderten Fahrzeiten“, schreibt die Deutsche Bahn weiter.

Genauere Informationen wie Fahrpläne des Ersatzverkehrs sowie die Lagepläne der Ersatzhaltestellen finden Bahnreisende auf der Homepage der Deutschen Bahn.