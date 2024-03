Ausgebrannter Laster: Zu groß für den Müllsack

Selbstredend hat sich auch die IG Pro Weststadt am Samstag an der Flurputzete beteiligt. Tatkräftig waren nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortschaftsrat, Beate Ulmer, Sascha Lichter, Marion Kosak und Sabine Burr, sondern auch der Nachwuchs und weitere Helfer. Das zugeteilte Gebiet umfasste den östlichen Teil des Industriegebietes West bis knapp unterhalb des Thermalbads. Binnen kürzester Zeit waren viele Müllsäcke gefüllt. Nur den ausgebrannten Laster an der Daimlerstraße konnten die Sammler leider nicht in Säcke packen, das wäre etwas zu unhandlich gewesen. Um eine Bodenverunreinigung zu verhindern, wurde die untere Abfallbehörde informiert.