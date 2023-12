Alle Jahre wieder. Bereits zum fünften Mal gastiert der Circus Alessio für zweieinhalb Wochen in der Kreisstadt. In diesem Jahr vielleicht zum letzten Mal an dem Standort in den „Lederhosen“. Gespräche mit der Stadt, das matschige Gastspiel auf dem dortigen Acker hinter dem Baumarkt toom am Eck zwischen Bahnhofstraße und Willy-Brand-Straße im kommenden Jahr zu beenden, laufen, sagt die Zirkusdirektorin Tina Kaiser. Sie hofft, die Zirkuszelte in der nächsten Saison auf dem Greutplatz aufschlagen zu dürfen.

Bereits seit Ende November ist der Circus Alessio neben der Avia-Tankstelle zu Gast in Aalen. „Der Aufbau ist abgeschlossen, die Generalproben laufen, sodass es am 21. Dezember losgehen kann“, sagt Tina Kaiser, die den Zirkus gemeinsam mit ihrem Mann André im Jahr 2017 gegründet hat. Namensgeber ist deren siebenjähriger Sohn Alessio.

Mehr als 50.000 Besucher konnte die Zirkus-Familie Kaiser laut eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren begrüßen. Zum Klientel zählten nicht nur Aalener, sondern auch Besucher aus Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim oder Nördlingen. Diese hätten sich auch an der Unterschriftenaktion beteiligt, die der Zirkus beim Gastspiel 2022/2023 ins Leben gerufen hat. Grund für diese seien die nicht mehr tragbaren Verhältnisse an dem Standort gewesen und der damit verbundene Kraftakt für den Aufbau und das Stemmen des Betriebs. Besucher auf den matschigen Wegen via ausgelegter Holzpaletten über das Vorzelt und dann ins Hauptzelt ins Trockene zu bringen, das zusätzlich mit Teppichen ausgelegt worden sei, sei aufwendig gewesen, sagt Kaiser. Auch für die Tiere habe die dreifache Menge an Einstreu in Form von Stroh und Co. herhalten müssen, um ihnen hier den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.

Über 2000 Unterschriften habe die Familie Kaiser gesammelt, die sie bei der Stadtverwaltung abgegeben habe. Von dem Zustand in den „Lederhosen“ habe sich auch OB Brütting ein Bild machen können, als er selbst eine Vorstellung besucht habe. Daraufhin habe es Anfang September ein Gespräch gegeben, an dem unter anderem das Stadtoberhaupt und Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann teilgenommen haben. In diesem seien auch Bedenken ausgeräumt worden, dass der Zirkus hier sein Winterquartier aufschlägt. „Wenn wir nach einem Gastspiel weiterziehen müssen, tun wir das auch“, sagt Kaiser. Die Familie habe seit Jahren eine feste Unterkunft in Dillingen an der Donau und müsse insofern nicht in der Kreisstadt überwintern.

Gespräche, unter welchen Bedingungen der Zirkus 2024 seine Zelte auf dem Greutplatz aufschlagen kann, würden laufen, sagt Stephan Dürr vom Presseamt der Stadt Aalen auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Wichtig sei es, dass der Standort auf keinen Fall als Winterquartier genutzt wird. Auch mit Rücksicht auf die Anwohner im Greut. Wie es dann in den kommenden Jahren mit dem Weihnachts-Circus der Familie Kaiser weitergeht, die eigenen Angaben zufolge langfristig auf dem Greutplatz ihr Gastspiel geben möchte, sei noch unklar.

Jetzt heißt es ab 21. Dezembert erst einmal an dem angestammten Standort in den „Lederhosen“ Vorhang auf und Manege frei. Mit etlichen Neuerungen, kündigt Tina Kaiser an. So sei etwa das 600 Besucher fassende Zelt mit neue Sitztribünen ausgestattet worden. Auch das Programm unterscheide sich vom Vorjahr. Unter anderem dürfen sich die Besucher auf das rotierende Todesrad freuen, auf eine Luft-Artistik-Nummer unter der Zeltkuppel, auf eine Laserhow, auf eine Artistik auf Rollschuhen und auf einen Wilhelm Tell, der sich selbst einen Apfel mit der Armbrust vom Kopf schießt, sagt Tina Kaiser. Auch knapp 50 Tiere werden in der Manege zu sehen sein. Neben Hunden, Pferden und Rindern etwa das Känguru Skippy.

Alle Jahre wieder ist der Auftritt von Tieren der Tierschutzorganisation Peta ein Dorn im Auge. Und alle Jahre wieder wird dieselbe Pressemitteilung versandt, in der der Aalener Gemeinderat dazu aufgefordert wird, ein Zirkus-Wildtierverbot auf kommunalen Flächen auf den Weg zu bringen und damit der Forderung nach der schnellen Umsetzung eines Verbots auf Bundesebene Ausdruck zu verleihen. Auch Vorwürfe wegen „artwidrigen Haltungsbedingungen und einer meist von Gewalt und Zwang geprägten Dressur“ werden jedes Jahr aufs Neue laut. Solche Vorwürfe kennt Tina Kaiser zu Genüge. Diese seien aber ebenso haltlos wie verletzend. „Wir werden regelmäßig vom Veterinäramt kontrolliert und bei uns gibt es nichts zu beanstanden.“ Überdies sei es nicht in Ordnung, dass Peta alle Zirkusse über einen Kamm schere. „Gerne sind die Tierschützer zu uns eingeladen, um sich selbst ein Bild zu machen“, sagt Tina Kaiser. Doch in der Vergangenheit habe weder ein Besuch stattgefunden, noch sei das Gespräch gesucht worden.

Vorstellungen