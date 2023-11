Das Zentralklinikum des Ostalbkreises könnte auf Essinger Gemarkung gebaut werden: Der Gemeinderat hat in einer öffentlichen Sondersitzung beschlossen, sich am Bieterverfahren des Kreises zu beteiligen und gleichzeitig ein 12,5 Hektar großes Areal im Bereich „Stockert“ als Standort angeboten.

Bau bleibt allerdings weiter offen

Ob dort tatsächlich gebaut wird, ist allerdings offen, denn der Kreis hat auch Mögglingen aufgefordert, Flächen anzubieten und die Kreisstadt Aalen hat bekanntlich ein so genanntes Kombimodell ins Gespräch gebracht, wonach das Ostalb-Klinikum der künftige so genannte Regionalversorger werden könnte. In der Bürgerfragestunde, die den Beratungen des Gemeinderats vorausging, wurden denn auch Stimmen laut, Essingen solle nicht Klinikstandort werden wollen, sondern vielmehr die Kreisstadt und ihr Klinikum unterstützen.

Gremium votiert in geheimer Absprache für Teilnahme am Bieterverfahren

In geheimer Abstimmung votierte das Gremium nach längerer Diskussion jedoch mit großer Mehrheit für eine Teilnahme am Bieterverfahren und schlug danach einmütig das Gebiet „Stockert“ vor. Es handele sich nicht um ein Thema der Gemeinde, leitete Bürgermeister Wolfgang Hofer die Beratungen ein. „Das Klinikum geht uns alle an.“ Der Gemeinde sei jedoch nicht bekannt gewesen, dass der Bereich um den Stockert-Kreisel als der beste Standort gelte. Ende September sei sie aufgefordert worden, am Bieterverfahren teilzunehmen. Aalen sei da näher dran gewesen und habe die besseren Informationen gehabt, so dass die Kreisstadt bereits eine Hochglanzbroschüre für ihr so genanntes Kombimodell vorgelegt habe. Hofer bescheinigte dem Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting, durchaus gute Argumente zu haben. Die Essinger Gemeinderäte hätten sich vor kurzem in einer Klausurtagung in Winnenden informiert, wo der Rems-Murr-Kreis sein Zentralklinikum gebaut hat.

Vieles spricht für die Lage von Essingen

In einer Vorlage für das Gemeindeparlament heißt es, aufgrund der zentralen Lage von Essingen, der guten Erreichbarkeit über die Bundesstraße 29 und die Landesstraßen 1165 und 1080, des Angebots im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und des zu aktivierenden Bahnhalts dränge sich ein Klinikneubau in Essingen auf. Hier gäbe es außerdem weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Infrastruktur, Ver- und Entsorgungsleitungen wären verfügbar und man könnte unabhängig vom Klinikbetrieb bauen, sodass Patienten nicht beeinträchtigt würden. Zudem wäre ein Neubau besser als ein von Sachzwängen behafteter und deutlich teurer Umbau am Bestand.

Zentrale Bedeutung für Essingen

Essingen würde Klinikstandort und bekäme somit zentrale Bedeutung und eine bessere Wahrnehmung. Es gäbe eine optimale medizinische Versorgung direkt am Ort, Fachärzte würden sich ansiedeln und es würden in den nächsten zehn Jahren hohe Investitionen am Standort Essingen getätigt. Es wäre außerdem zu erwarten, dass sich die Gemeinde weiter positiv entwickele.

Es gibt auch einige Nachteile

Nachteilig sei jedoch der Landverbrauch, heißt es in der Vorlage weiter, es gäbe zusätzlichen Verkehr und Lärm, man hätte eine Baustelle über mehrere Jahre und die Gemeinde nähme keine direkten Gewerbesteuern durch das Klinikum ein. Man wisse um Vor- und Nachteile, versicherte Hofer, der darauf hinwies, dass die Verwaltung und vor allem das Standesamt personell aufgestockt werden müssten, denn Essingen würde Geburtsstandort Nummer eins im Kreis. Das Klinikum sei auch ein weicher Standort, wie man an Mutlangen sehen könne. Und der Bahnhalt könne als gesetzt gelten. Die Vorteile überwögen also deutlich und für die Gemeinde wäre die Ansiedlung des Regionalversorgers eine große Chance, die es ohne ihn nicht gäbe.

Info: Der Landkreis hat die Gemeinde Essingen gebeten, sich am Bieterverfahren zu beteiligen und bis 10. November eine Stellungnahme abzugeben. Alle Angebote werden dann anhand eines Kriterienkatalogs geprüft. Voraussichtlich im Frühjahr soll der Kreistag entscheiden, ob und gegebenenfalls wo gebaut wird oder ob er dem Aalener Kombimodell den Vorzug gibt.