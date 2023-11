Zeiss-Mikroskope für georgische Schulen

Drei hochwertige Elektronikmikroskope sind an drei georgische Schulen überreicht worden, gefördert von der Firme Zeiss in Kooperation mit act for transformation. Sven Bugaraski von der Firma Zeiss führte die Lehrer und Lehrerinnen in die Schulmikroskope ein und leitete jeweils den ersten Unterricht mit den Schülern, die interessiert und begeistert daran teilnahmen, heißt es in einem Nachbericht von act for transformation.

Die stellvertretende Botschafterin und Leiterin der Kulturabteilung,Anja Hut von der Deutschen Botschaft, war bei der Übergabe der Mikroskope in der Schule in Tbilisi mit dabei und hob die Bedeutung einer hochwertigen Ausbildung von jungen Menschen hervor. Zwei weitere Mikroskope wurden in Zugdidi, Westgeorgien, an eine Schule übergeben in Kooperation mit dem Partner Atinati und an eine Schule in Oni mit dem Kooperationspartner „Fair Trees“. Heidrun Seidel vom Büro in Aalen begleitete die Übergabe zusammen mit den georgischen Mitarbeiterinnen von „act for transformation ‐ caucasus office“. „Wir schätzen die Kooperation mit deutschen Firmen und georgischen Partnern, unterstützen dadurch die Integration des Landes in die Europäische Union und geben den jungen Menschen eine Zukunftsperspektive in ihrem Land“, so Alena Kemm, Vorstand von act for transformation.