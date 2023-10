Zeiss erhält Nahwärme der Aalener Stadtwerke

Die Stadtwerke Aalen versorgen die Firma Zeiss am Standort Friedrichstraße/Turnstraße in Aalen zukünftig mit Wärme aus dem bestehenden Fernwärmenetz. Dafür wurden bereits Ende August die Lieferverträge unterzeichnet mit dem Ziel, die Belieferung ab Mitte Dezember zu beginnen.

Bevor die Versorgung jedoch starten kann, müssen zunächst noch die technischen Voraussetzungen für den Betrieb umgesetzt werden. Für den Zeiss-Standort in Aalen werden bis zu zwei Megawatt Wärme zur Verfügung gestellt.

Nächstes Ziel ist der Anschluss des Bauhofes in der Heinrich-Rieger-Straße

„Das ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur klimaneutralen Stadt im Jahr 2035. Das motiviert uns in unseren gemeinsamen Anstrengungen den Anteil erneuerbarer Energieträger im Fernwärmenetz weiter auszubauen.

Und auch die Stadt ist bestrebt ihre Liegenschaften ins Fernwärmenetz einzubinden ‐ in Kürze wird der Bauhof in der Heinrich-Rieger-Straße dazukommen“, so Oberbürgermeister Frederick Brütting. Der Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats hat jüngst einen Blick auf die Anschlussarbeiten am Zeiss-Gelände geworfen.

Die Nachfrage bei den Unternehmen ist groß

Durch die Turbulenzen am Energiemarkt und der daraus entstandenen Herausforderungen, etwa die dauerhafte Sicherstellung einer bezahlbaren Versorgung, hätten sich inzwischen zahlreiche Unternehmen an die Stadtwerke Aalen gewandt und wegen einer Wärmeversorgung angefragt, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Trautmann.

Im Zuge der Dekarbonisierungsstrategie von Zeiss wird die Fernwärme der Stadtwerke Aalen zukünftig in Kombination mit der im Werk produzierten Abwärme als Quelle für eine Hochtemperaturwärmepumpe eingesetzt, die den gesamten Standort ganzjährig mit Wärme versorgt.

Der Strom für die Wärmepumpe besteht hierbei aus umweltfreundlichem Grünstrom. Zeiss kann somit den Einsatz von fossilen Energieträgern wie Erdgas größtenteils vermeiden.