Der Kreistag des Ostalbkreises hat in seiner jüngsten Sitzung eine Resolution gegen Antisemitismus beschlossen. Auf den Plan gerufen hatten diese die Fraktionen der CDU, SPD, Grünen, Freien Wähler, FDP und der Linken. Beschlossen wurde das „Zeichen gegen jeden Antisemitismus“ einstimmig, also auch mit den Stimmen der AfD.

Hintergrund der Resolution ist der terroristische Angriff der Hamas auf den Staat Israel. Dieser habe eine Welle der Gewalt ausgelöst. „Willkürliche Hinrichtungen und die Verschleppung unschuldiger Menschen sind durch nichts zu rechtfertigen, denn hierbei handelt es sich nach internationalem Strafrecht um Kriegsverbrechen bis hin zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, heißt es in dem interfraktionellen Schreiben.

Existenzrecht Israels durch nichts zu relativieren

Die Kreistagsfraktionen verurteilen die Gewaltakte „aufs Schärfste und stehen angesichts dieses furchtbaren Angriffs solidarisch und entschlossen an der Seite Israels und seiner Menschen.“ Der Staat Israel habe jedes Recht auf Selbstverteidigung, sein Existenzrecht sei durch nichts zu relativieren, betonen die Fraktionen.

Der terroristische Angriff der Hamas habe zu viel Leid bei der israelischen, aber auch bei der palästinensischen Zivilbevölkerung geführt. Allerdings missbrauche die Hamas immer wieder zivile Einrichtungen und die Zivilbevölkerung als Tarnung und Schutzschild für ihre terroristischen Aktivitäten. Die Kreistags-Fraktionen schreiben: „Dies verurteilen wir ebenso ausdrücklich. Das Völkerrecht ist einzuhalten.“

Schock über Judenhass in Deutschland

Erschüttert zeigen sich die Fraktionen der Ostalb auch darüber, was sich im Nachgang des terroristischen Angriffes auf den Straßen Deutschlands zugetragen hat. Viele Menschen hätten mit unterschiedlichem Hintergrund offen ihren Antisemitismus zur Schau gestellt. „Dem stellen wir uns entschieden entgegen. Wer Jüdinnen und Juden bedroht, wer sich die Scharia wünscht, das Existenzrecht Israels in Frage stellt oder den Holocaust relativiert, muss mit den schärfsten Konsequenzen unseres Rechtsstaats rechnen“, heißt es in der Resolution

Schon im November 2019 hat sich der Kreistag im Ostalbkreis mit einer interfraktionellen Resolution gegen Antisemitismus ausgesprochen. Dieses Zeichen solle nun bekräftigt werden. Deshalb unterstützt der Kreistag mit dem einstimmigen Beschluss den interfraktionellen Beschluss des Bundestags gegen Antisemitismus und bekräftigt seine volle Solidarität mit allen in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden. „Wir unterstützen alle Religionsgemeinschaften, die auf ein friedfertiges Miteinander gerichtet sind, und setzten uns für den Schutz dieser Mitbürger und ihrer Einrichtungen ein“, so ein Teil des Beschlusses.

Keine Unterstützung für Organisationen, die Juden diffamieren

Zudem setze sich der Landkreis für die Durchsetzung des rechtlichen Schutzes des jüdischen Lebens, sowie aller anderen Glaubensgemeinschaften, ein. Gleichzeitig trete der Kreistag „allen Äußerungen und Tendenzen entschieden entgegen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen, die offen antisemitisch sind oder den Antisemitismus und Fremdenhass schüren, oder mit denen die Gräuel der Nazi-Herrschaft während des Dritten Reichs verharmlost oder relativiert werden.“

Weiterhin solle im Ostalbkreis eine aktive Erinnerungskultur betrieben werden. Ganz besonders unterstützte der Kreis die verschiedenen Gedenk- und Erinnerungsstätten im Kreisgebiet. Gleichzeitig erhalten mit Beschluss der Resolution alle Vereine, Verbände, Parteien und sonstige Organisationen, die sich in diffamierender Weise antisemitisch oder die sich in diffamierender Weise gegen andere Glaubensgemeinschaften oder selbstbestimmte Lebensformen wenden, vom Ostalbkreis weder finanzielle noch sonstige Unterstützung. Der Kreistag verurteilt diesbezügliche Äußerungen scharf.