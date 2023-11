Zehn Tore von „Beniji“ ‐ Es geht (sogar) noch besser

Benjamin Kindsvater ist das Leiden gewohnt. Oft stoppten den 30 Jahren alten Fußballer langwierige Verletzungen. In dieser Runde allerdings ist es anders. In 16 von 17 möglichen Regionalligaspielen kam er beim VfR Aalen zum Einsatz und steuerte zehn Tore und zwei Vorlagen zum Teamerfolg bei.

Er hat es wieder getan. Gegen Freiberg stellte er mit seinem Tor zum 2:1, die Weichen in Richtung der nächsten drei wichtigen Punkte für den Tabellenneunten aus Aalen (26 Punkte nach 17 Spielen). „Es unglaublich wichtig gewesen nach den vergangenen Spielen, die für uns richtig scheiße liefen“, stellte Kindsvater klar. Es ist nicht das erste Mal, das Kindsvater in dieser Runde Grund zum Jubeln hatte. Zehn Tore (bester Aalener Torjäger) und zwei Vorlagen sprechen eine deutliche Sprache. „Ich bin bei 90 Prozent“, sagte der Linksfuß nach der Partie gegen Freiberg mit einem Schmunzeln: „Es fehlen also noch zehn Prozent.“ Es geht also sogar noch besser. Bis 30. Juni 2024 ist der Offensivmann an die Aalener noch vertraglich gebunden und macht aktuell absolut Werbung für einen neuen Kontrakt.

„Es macht aktuell richtig Spaß, ich bin in dieser Saison zum ersten Mal schmerzfrei und ich komme immer besser rein.“ Das freut nicht nur ihn, sondern auch die Mannschaft und letztlich eben das Trainerteams um Chefcoach Tobias Cramer.

Nach schwierigeren Wochen zuletzt hat der VfR Aalen also mit einem Heimsieg den richtigen Weg wieder eingeschlagen. Doch was ist der Heimsieg wert? „Jeder Sieg tut gut“, weiß natürlich auch Kindsvater.

An diesem Samstag (14 Uhr) wartet in der Centus Arena bereits das nächste Heimspiel auf die Aalener. Gegner ist dann der Tabellendritte aus Homburg (30 Punkte) und damit die Mannschaft, die zuletzt dem so starken Aufsteiger und Herbstmeister Stuttgarter Kickers (2:2) ein Bein gestellt hat. „Auch kein einfacher Gegner. Da müssen genauso viel kämpfen und keinen Schritt weniger machen.“ Kindsvater, den alle in Aalen nur „Benji“ nennen wird es sicher wieder vorleben. Ob mit oder ohne Tor.