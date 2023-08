Zehn Jahre Rechtsanspruch auf Kindertagespflege

Kinder zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr haben seit dem 1. August 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Ihre Eltern können dabei frei wählen zwischen der Betreuung in einer Einrichtung wie Kita, Krippe oder bei einer Kindertagespflegeperson. Das teilt das Landratsamt Ostalblkreis mit.

Während der Bedarf an Betreuungsplätzen stetig steigt, kommt das Angebot auf Grund des allgegenwärtigen Fachkräftemangels kaum noch hinterher. Im Ostalbkreis wurden bei einer Erhebung zum Stichtag 1. März 2022 insgesamt 753 fehlende Plätze gemeldet.

Das Landratsamt Ostalbkreis bietet daher mehrmals im Jahr — sowohl in Aalen als auch in Schwäbisch Gmünd — Qualifizierungskurse zur Kindertagespflegeperson an. Die Kurse umfassen insgesamt 300 Unterrichtseinheiten, nach den ersten 50 Unterrichtseinheiten kann bereits mit der Betreuung begonnen werden. Die restlichen Einheiten finden tätigkeitsbegleitend statt.

Pünktlich zum Jubiläum des Rechtsanspruchs ist nun ein ganz besonderer Kurs unter der Leitung von Sandra Prölß in Schwäbisch Gmünd zu Ende gegangen, bei dem sechs Frauen ihr Zertifikat nach insgesamt 300 Unterrichtseinheiten neu erworben haben und zeitgleich vier Frauen ihre bestehende Qualifizierung um 140 Unterrichtseinheiten „aufgestockt“ haben. Gemeinsam haben sie sich dabei in diesem Kombikurs mit Themen wie Kinderschutz und Kinderrechten, Inklusion und pädagogischer Alltagsgestaltung auseinandergesetzt. Die Tageseltern waren sich einig, dass sie vor allem aus dem gemeinsamen Austausch Gewinn ziehen konnten. Während die neuen Tageseltern von der Expertise der Erfahrenen profitierten, konnten diese wiederum ihre Qualifikation auf den neuesten Stand der Forschung bringen.

Die nächsten Qualifizierungskurse beginnen im Oktober in Schwäbisch Gmünd und im November in Aalen. Zuvor finden Informationsveranstaltungen am 12. September in Gmünd und am 22. September sowie 10. Oktober in Aalen statt, bei denen Interessierte sich über Voraussetzungen, Kursablauf und die spätere Tätigkeit informieren und Fragen stellen können.

Alle Termine und weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.kindertagespflege-ostalbkreis.de. Hier kann man sich auch direkt für die Infoveranstaltungen anmelden.