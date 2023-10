Zehn Geschichten aus der Ukraine

Lyubov Schauz, die Inhaberin von LS Photography in Aalen, hat mit der Fotografin Olha Burtseva aus Kiew, der ukrainischen Journalistin Yelyzaveta Bilianska, der Designerin Olha Voronova und mit Unterstützung des Deutsch-Ukrainischen Vereins Aalen eine Fotoausstellung über die ukrainischen Flüchtlinge in Aalen und Umgebung und den Krieg in der Ukraine zusammengestellt. Die Ausstellung unter dem Titel „Mit zerbrochenem Herzen in das neue Leben“ wird an diesem Donnerstag, 12. Oktober, um 18 Uhr in der Begegnungsstätte Bürgerspital am Spritzenhausplatz eröffnet werden. Sie wird dort bis zum 12. Januar kommenden Jahres zu sehen sein.

Im Erdgeschoss und dem ersten Stock des Bürgerspitals werden zehn Geschichten der ukrainischen Flüchtlinge aus der Aalener Umgebung gezeigt werden (Geschäftsfrau, Mutter mit Neugeborem, Rentner, Jugendlicher, 103-jährige Ukrainerin, die den zweiten Krieg in ihrem Leben erlebt hat, und so weiter). Im zweiten und dritten Stock wird eine Auswahl von Fotografien aus der ukrainischen Landschaft unter dem Einfluss des Kriegs gezeigt werden, die von dem bekannten ukrainischen Fotografen-Ehepaar Liberov unter Lebensgefahr aufgenommen wurden.

„Die Ausstellung soll eine Gelegenheit bieten, mit eigenen Augen die Schmerzen und das Leiden friedlicher Menschen zu sehen sowie die zerstörten ukrainischen Städte, die einst schön und wohlhabend waren“, schreibt Lyubov Schauz in einer Ankündigung der Ausstellung. Und weiter heißt es: „Unser Ziel ist die Sensibilisierung unserer Bevölkerung bezüglich des grausamen Kriegs in Europa, damit wir nicht müde werden, gemeinsam dagegen zu stehen. (...) Es wird oft gesagt, dass man nicht weiß´, was tatsächlich passiert ist und wo die Wahrheit liegt. Aus diesem Grund möchten wir einige Augenzeugen ihre Geschichte selber erzählen lassen.“