Was war ich doch gespannt, warum Cora Schumacher denn nun das Camp verlassen hat. Tag vier sollte endlich die Klärung bringen - doch dann schoben die Verantwortlichen von RTL diese Episode nach hinten, clever. Aber so lange müsst Ihr an dieser Stelle natürlich nicht warten. Im zweiten Teil der Show regte sich Cora tierisch über den Qualm vom Lagerfeuer auf, sie halte es einfach nicht mehr aus. Häh? Das war in all den Jahren vermutlich noch nie der Grund für einen Auszug. Ein bisschen theatralisches Husten angehängt, ein paar Sätze mit angeschlagener Reibeisenstimme und dann der magische Satz: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ - und schwups, war sie weg. Medizinische Gründe gab es übrigens nicht, das sagte uns am Ende Dr. Bob und der kennt sich aus.

Selbstironie soll über peinliche Panne hinwegtäuschen

Zunächst aber probierte sich RTL in Selbstironie. Am Sonntagabend musste das Camp bekanntlich nach 40 Minuten wieder schließen, weil Football übertragen wurde. Der Zuschauer sollte rüberschalten zum Stream von RTL+, zur "Stunde danach" mit Olivia Jones und Angela Fingererben. Habe ich direkt versucht - ging aber nicht. Irgendwann, nach einer halben Stunde etwa, ging es wieder, da war aber fast wieder alles vorbei. Einen viralen Shitstorm hat das vor allem in den Sozialen Medien nach sich gezogen. Moderator Jan Köppen hatte die erste Erklärung: "Das Thermopapier am Faxgerät war leer“, um dann nachzulegen: „RTL+ wird nun das Plus entzogen, heißt jetzt nur noch RTL, Strafe muss sein“. So ging das zwischen Köppen und Sonja Zietlow noch etwas weiter, noch ein paar Witze über den nicht vorhandenen Internetanschluss, dann wurde wieder ins Camp geschaltet.

Keine Ahnung vom Fußball, aber mit dem ehemaligen Nationalspieler quatschen

Twenty4Tim möchte jeden kennenlernen im Camp. Tatsächlich ist er in dieser Staffel omnipräsent, bekommt richtig viel Sendezeit (ein großes Gut bei diesen Reality-Stars). Diesmal schnappte er sich David Odonkor und leitete das Gespräch damit ein, überhaupt keine Ahnung von Fußball zu haben und diesen Sport auch eigentlich gar nicht zu mögen. Der David tat dann so, als würde ihn das nicht stören und erzählte ein wenig. Beim Namen Jürgen Klinsmann (kleiner Tipp: der war mal Bundestrainer in Deutschland) unterbrach Tim direkt: „Wer ist das?“ David erklärte Tim dann im Nachgang noch etwas vom Fußball anhand eines Tattoos auf dem Bizeps, auf dem er selbst im Nationaltrikot zu sehen ist. Stolz darf manchmal auch gesehen werden, oder nicht?

Fußballer nehmen Tabletten wie Lutschbonbons

Dieses amüsante Gespräch bog dann aber noch, gemeinsam mit den übrigen Campern, auf eine ernste Bahn ein. David erzählte, dass er wegen seiner Kniebeschwerden bereits mit 29 Jahren aufhören musste mit dem Profifußball. Zahlreiche Knieoperationen, haufenweise Tabletten geschluckt. Das sei das Geschäft, man spreche nicht darüber, wenn man Tabletten wie Lutschbonbons zu sich nehme. Am Ende habe sich David für seine Familie entschieden, um mit seiner Tochter auch irgendwann noch aufs Klettergerüst zu können, wenn das Knie noch einigermaßen in Ordnung ist.

Sarah Kern möchte nicht vom Felix ignoriert werden

Dann war Sarah Kern plötzlich traurig, eigentlich eher sauer. Der Felix beachte sie gar nicht, rede nicht mit ihr und wenn doch, dann schaue er sie nie an. Darauf kann die Sarah mal gar nicht. Es sei, als hätte man sich noch gar nicht kennengelernt, schimpfte sie weiter. Felix räumte dann im Dschungeltelefon ein, dass er sie komisch finde - Geschichte erzählt. Kurz sprachen sie miteinander, vertrugen sich nicht, arrangierten sich aber doch. Verlieben werden sich die beiden sicherlich nicht mehr. Aber ich habe ja schon mehrmals daneben gelegen mit meinen Prognosen.

No Angel Lucy hat gelebt wie ein Popstar

Und dann war da noch der ehemalige Popstar Lucy, die mit den No Angels Millionen Platten verkauft hat, Anfang der 2000er Jahre. Von dem ganzen Geld sei aber nicht mehr so viel übrig, da sie durchaus wie ein Popstar gelebt habe, wie sie unumwunden zugab. Schönes Haus, schönes Auto und Shopping bei Dior - so die Kurzversion. Finale also im Dschungel.

Traurig: Mike Heiter sieht seine Tochter nur fünf Mal im Jahr

Doch es gab auch wieder nachdenkliche Momente. So war es Lucy, die Mike dazu gebracht hat, über seine Tochter zu sprechen, die er gemeinsam mit Elena Miras hat. Miras, ebenfalls schon im Dschungelcamp gewesen, wohnt in der Schweiz, Heiter sieht seine Tochter der eigenen Aussage zufolge nur fünf Mal im Jahr. Auf die Frage von Lucy, was sie denn am liebsten esse, wusste er keine Antwort. Traurig. Aber auch er war traurig, das konnte selbst die Frohnatur nicht verbergen.

Häh? Wieso gibt es denn eigentlich Dschungelprüfungen?

Aber eines fand ich dann doch unfair: Wieso hat denn niemand der Leyla im Vorfeld gesagt, dass man im Dschungelcamp auch Dschungelprüfungen machen muss? Das geht doch nicht. Das könnt Ihr doch nicht machen. Diesmal musste sie alleine antreten - und hatte bereits im Vorfeld eine langanhaltende Heulattacke. Dann aber überraschte Leyla doch. Nach ihrer Sieben-Sekunden-Aufgabe an Tag drei musste sie nun an einem in der Luft hängenden Gerüst hochklettern und auf diesem Weg die Sterne einsammeln - und das tat sie mit Bravour.

Abbruch im Kletterpark? Nicht mit Leyla

Ich sag es ganz ehrlich: Bei dieser Übung hätte ich nicht einen Stern geholt, Höhe ist noch weniger mein Ding als diese ganzen Viecher. Ich habe mir mal im Kletterpark in zwei Metern Höhe eine Leiter bringen lassen, um auszusteigen. Währenddessen sind Sechsjährige an mir vorbeibalanciert, das zu meinem Thema mit der Höhe. Vielleicht auch ein Grund dafür, warum ich mir das auf der heimischen Couch alles so gerne anschaue. Zehn Sterne hat sie am Ende geholt - und plötzlich war sie der Star im Camp. Von Null auf 100, das kann doch nur der Dschungel. Selbst Sonja Zietlow war am Ende überrascht und im Camp haben die Männer Leyla kurzerhand hochleben lassen.

Ein Happy End für Leyla blieb aber dennoch aus: Leyla ist tatsächlich wieder in die Dschungelprüfung gewählt worden. Das tat mir fast ein wenig leid. Aber nur fast

Da waren wieder einige lustige Sprüche am vierten Tag dabei:

„Du hast die Wurstverschiebung verpasst. Wir haben festgestellt, dass wir eigentlich immer morgens kacken gehen. Dadurch, dass wir jetzt auf der anderen Seite der Welt sind, haben wir eine Wurstverschiebung.“ (Cora)

„Ich mag am meisten diese Toilettengänge, wenn ich weiß, dass es bei Dir groß rauskommt.“ (Tim)

„Die Sitzheizung soll ja gar nicht so gut sein für die kleinen beweglichen Freunde.“ (Fabio)

„Du Pisser, verpiss´ Dich von meinem Stern.“ (Leyla)

„Leyla geht nicht, die macht Abbruch (Kim Virginia)

„Na klar hat man mal Kontakt zu Männern, ein bisschen Schakalaka, aber da analysiere ich ja nicht den Hoden.“ (Leyla)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.