Wurde 16–Jährige Opfer einer Straftat? Die Polizei tappt nach wie vor im Dunkeln

Der Vorfall am frühen Morgen des 24. Juli, als eine 16–Jährige völlig aufgelöst, alkoholisiert und nur mit einem Schlafanzug bekleidet mit ihrem Hund auf dem Marktplatz unterwegs war, gibt der Polizei weiterhin Rätsel auf. Um zu ermitteln, ob die Jugendliche Opfer einer Straftat geworden ist, sind wir dringend auf Zeugenhinweise angewiesen, sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, Holger Bienert. Solche seien bislang leider nicht eingegangen.

Was am frühen Montagmorgen geschehen ist und warum die 16–Jährige gegen 3 Uhr auf dem Marktplatz unterwegs war, sei der Polizei nach wie vor unbekannt. Dass die Jugendliche allerdings nur einen Schlafanzug anhatte und und emotional sehr belastet gewesen sei, sei ungewöhnlich. Deshalb sei es jetzt Sache der Kriminalpolizei herauszufinden, was in der Nacht beziehungsweise an diesem Morgen geschehen ist, sagt Bienert.

Hinweise, dass der Teenager Opfer einer Straftat geworden sein könnte, würden vorliegen. Ob sich diese allerdings in ihrem Zuhause zugetragen hat oder an einem anderen Ort, sei weiterhin undurchsichtig. Näher möchte Bienert auf die Umstände nicht eingehen. Zum einen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der 16–Jährigen und zum anderen aus ermittlungstaktischen Gründen.

Um Licht ins Dunkel zu bringen, würden weiterhin Zeugen gesucht, die zwischen 0.30 und 3 Uhr im Bereich des Marktplatzes, möglicherweise auch des Gmünder Torplatzes unterwegs waren, verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Jugendliche dort gesehen haben.

In diesem Zusammenhang könnten auch vier bis fünf junge, italienisch sprechende Männer wichtige Zeugen sein und Angaben machen. Diese sollen sich zu diesem Zeitpunkt dort aufgehalten haben und werden gebeten, sich zu melden, sagt Bienert.

Zeugen , die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 07361/5800 in Verbindung zu setzen.