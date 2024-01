Wunderbarer Start ins neue Jahr

Ein Silvesterbaby und drei Neujahrsbabys haben Freude in den Kreißsaal der Frauenklinik am Aalener Ostalb-Klinikum gebracht.

Für vier Familien war der Jahreswechsel etwas ganz Besonderes, denn genau zu diesem Zeitpunkt erblickten ihre Babys das Licht der Welt. Der kleine Kilian Eschenbach ließ es sich nicht nehmen, noch am 31. Dezember um 23:06 Uhr zur Welt zukommen. Ein wahrhaft besonderer Abschluss des Jahres.

Eines der drei Neujahrsbabys ist Frederik Gold, der seinen Eltern einen wunderbaren Start ins neue Jahr bescherte. Chefarzt Dr. Karsten Gnauert, das Team aus dem Kreißsaal und der Entbindungsstation freuen sich mit den Eltern über den Nachwuchs und wünschen den Familien alles Gute und viel Glück für die Zukunft. „Auch in diesem Jahr hat die Aalener Frauenklinik wieder vielen Familien bei der Geburt zur Seite zu gestanden. Vielen Dank an das gesamte Team im Kreißsaal und die Station 39, die die Eltern in diesem freudigen Moment so großartig unterstützen“, so der Chefarzt.