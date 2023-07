Eigentlich hätte die neue Woolworth–Filiale im Reichsstädter Markt am Donnerstagmorgen erst um 9 Uhr öffnen sollen, doch war das Interesse bereits zuvor schon so groß, dass die ersten Kundinnen und Kunden deutlich früher in das neue Kaufhaus durften. Noch bevor auch Oberbürgermeister Frederick Brütting zum offiziellen Startschuss kam.

Entstanden ist das neue Woolworth–Kaufhaus auf der 800 Quadratmeter großen, ehemaligen Netto–Fläche im Reichsstädter Markt. Das Unternehmen, so war von Woolworth–Bereichsleiter Mario Wagner zu erfahren, habe sich schon länger um Aalen bemüht, im Reichsstädter Markt aber nun erst die Fläche gefunden, die man für die rund 10.000 Artikel im Sortiment für den täglichen Bedarf benötige. Dass Woolworth mit diesem Warenhaus–Konzept ein derzeit stark expandierendes Unternehmen sei, führt Wagner darauf zurück, dass das Konzept bei den Menschen einfach ankomme: ein Querschnitt von allem, was man brauche, und das zu erschwinglichen Preisen in einem einzigen Laden — das werde von den Kunden honoriert.

Oberbürgermeister Frederick Brütting, der gemeinsam mit Wagner, mit Filialleiterin Renate Böhm und Citymanager Reinhard Skusa das Eröffnungsband durchschnitt, sah das ähnlich: Das neue Woolworth–Warenhaus sei ein Volltreffer nicht nur für die Aalener Innenstadt, sondern auch für das ganze Umland, war er überzeugt.

An seinem neuen Standort Aalen will Woolworth zwölf Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz bieten. Zur Eröffnung am Donnerstag konnte man sich mit einem guten Dreh am Glücksrad kleine Präsente sichern, außerdem gab es verschiedene Eröffnungsangebote. Geöffnet ist künftig montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr.